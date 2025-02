Governo do Estado inicia obra de revitalização fluvial em Rio do Oeste para combater inundações

Foto: Divulgação/SDC

O governo estadual deu início à obra de revitalização e limpeza fluvial do rio Itajaí do Oeste, no município de Rio do Oeste, com um investimento de R$ 6,5 milhões. O projeto abrange um total de 7,8 km de leito fluvial, sendo 6,4 km no trecho do Rio Itajaí do Oeste e 1,4 km no trecho do Rio das Pombas. O objetivo é melhorar o fluxo das águas e prevenir as inundações recorrentes que causam sérios prejuízos à população da região. A ordem de serviço foi emitida no dia 23 de janeiro, e a execução da obra começou no último dia 10 de fevereiro. O prazo para conclusão é de até 8 meses.

O plano de intervenção inclui a limpeza do leito dos rios, a remoção de sedimentos acumulados ao longo dos anos e a melhoria da drenagem. A ação visa restaurar a capacidade de escoamento dos rios, evitando que novos episódios de enchentes causem danos ainda maiores à população e à economia local.

Mário Hildelbrandt, secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, destacou a importância da obra: “Este projeto é fundamental para proteger a população de Rio do Oeste e mitigar os impactos das inundações, que têm sido recorrentes na região. A revitalização fluvial vai não apenas melhorar a drenagem e o fluxo das águas, mas também proporcionar um ambiente mais seguro e preparado para o futuro”, afirmou Hildelbrandt.

De acordo com engenheiros da Proteção e Defesa Civil, a revitalização fluvial é considerada uma medida essencial para a mitigação dos impactos das inundações e a redução dos riscos de desastres naturais no futuro. A limpeza do leito dos rios e a remoção dos sedimentos acumulados ao longo dos anos ajudarão a aumentar a capacidade de drenagem da região, o que contribuirá para a segurança ambiental e a qualidade de vida dos moradores.

Com um prazo de execução de até 8 meses, a obra tem uma vigência contratual de 12 meses, e todas as atividades devem ser finalizadas dentro desse período. A revitalização dos rios tem grande relevância para a população local, que há anos sofre com as consequências das enchentes, impactando tanto a vida dos cidadãos quanto a economia da cidade.

A realização dessa obra representa um marco para Rio do Oeste, que, com o apoio do governo estadual, avança no enfrentamento de um problema crônico e de extrema importância para o futuro da região. O governo estadual reafirma seu compromisso com a segurança e o desenvolvimento sustentável da comunidade local.

