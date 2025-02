Distritos de São José terão programação especial de Carnaval

João Paulo Sardinha





A animação do Carnaval de São José dos Campos também vai chegar aos distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo preparou uma programação diversificada para foliões de todas as idades.

Além do desfile do Pirô Piraquara, que sai às ruas da cidade em três dias, haverá muita música para a comunidade e para os turistas, movimentando a economia local.

Em Eugênio de Melo, a Folia acontece nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, das 14h às 22h. Os foliões irão se encontrar na estação ferroviária, onde poderão curtir os sucessos carnavalescos e dois grandes shows.

Na sexta-feira (28), quem comanda a folia, a partir das 19h, é a “Charanga da Folia”. No sábado (1º), no mesmo horário, será a vez de “Oh, Abre Alas!”.

São Francisco

No distrito de São Francisco Xavier, a folia acontece entre os dias 1º e 3 de março, a partir das 13h, na praça Cônego Manzi. Oito blocos irão desfilar pelas ruas nos três dias de festa.

No domingo (2), a Banda Parangolé abre a matinê a partir das 13h, levando para o palco uma pesquisa de repertório regional, folclore e canções infanto-juvenis com uma formação instrumental rica em timbres.

Mais tarde, a partir das 20h, Sambambas agita o distrito com o melhor do samba e da música brasileira. O repertório passeia pela história do samba e suas vertentes com muito balanço, poesia e beleza, características marcantes desse estilo.

Pirô Piraquara

A folia em São José será oficialmente aberta no próximo dia 27 de fevereiro, às 18h30, com o desfile do tradicional Pirô Piraquara.

O bloco carnavalesco, com seus bonecões, promete espalhar alegria pelas ruas da região central. A concentração acontece na praça Afonso Pena. O Pirô volta a desfilar no dia 1º de março, às 9h, com saída na Travessa Chico Luiz, em frente ao Mercado Municipal.

Neste ano, a novidade é a participação do bloco no Carnaval na Via Oeste, no dia 3 de março, a partir das 9h30.

Outra novidade neste Carnaval é a participação de representantes das escolas de samba Raízes, Estrela de Prata, Corintinhas do Jardim Paulista, Santa Cruz, Sol Nascente, Balaioo e Acadêmicos do Satélite. A atração acontece no dia 27 de fevereiro, a partir das 17h, antes da saída do Pirô Piraquara.



