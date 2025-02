Oficina “Planner para 2025!” é atração gratuita nas Bibliotecas de Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

Unidades realizam nesta semana atividades de aprofundamento do conteúdo de todas as disciplinas do Currículo Paulista As provas serão aplicadas durante o horário de aulas. Foto: Divulgação/Governo de SP A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aplica na próxima semana, nos dias 9 […]