Encontro com recicladores e catadores aborda destinação de resíduos e sucata em Boa Vista

A Prefeitura de Boa Vista reuniu recicladores, sucateiros e catadores nesta quarta-feira, 12, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Roraima (Senai-RR). O encontro teve como objetivo discutir a destinação de resíduos recicláveis e sucatas na capital, além de fortalecer o segmento na economia circular do município.

Durante a reunião, o secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandre Santos, destacou a importância de compreender as necessidades do setor. “Precisamos entender quais são suas dificuldades, os desafios na logística, compra, venda e coleta do material. Dessa forma, a prefeitura poderá estabelecer estratégias dentro do Plano de Resíduos para fomentar esse mercado. Quando iniciarmos a coleta seletiva porta a porta, esses profissionais serão fundamentais para garantir o escoamento e a destinação adequada dos recicláveis”, explicou.

Parcerias para fortalecer o setor

O consultor ambiental Augusto Azevedo ressaltou que, a partir desse levantamento das demandas do segmento, será possível identificar ajustes necessários no processo. “Vamos, junto à SEMMA, buscar novos parceiros, receptores fora do estado e associações que precisam ser envolvidas. O objetivo é aprimorar a destinação dos resíduos e criar um plano de ação com prazos e metas para fabricantes e comerciantes, garantindo que o descarte ocorra conforme a legislação vigente”, afirmou.

Os profissionais do setor, como a recicladora Evandra Pereira, que atua há 23 anos no bairro Nova Cidade, receberam bem a iniciativa. “Esse diálogo mostra que a gestão municipal reconhece nossa importância na coleta seletiva. Sem apoio, não conseguimos trabalhar. Saio daqui feliz, porque vejo que teremos avanços”, comemorou.

Os recicladores, sucateiros, assim como os catadores também se comprometeram a mobilizar mais profissionais para os próximos encontros, fortalecendo o setor e aprimorando a coleta seletiva na cidade.

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

A ação faz parte das diretrizes do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, estabelecido pela Lei Municipal 2004/2019. A iniciativa prevê a criação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) para grandes geradores de resíduos, promovendo a melhoria contínua da qualidade ambiental de Boa Vista.

