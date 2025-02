Defesa Civil desinterdita trecho da ferrovia entre as estações do Varadouro e Mandacaru

Posted on

Foto: Divulgação/Semuc/PMBV Crianças e adolescentes do Projeto Conviver passearam por diversos pontos turísticos de Boa Vista com a ação “Eu com minha cidade”. A iniciativa da prefeitura teve como objetivo incentivar a participação social e o fortalecimento de vínculos dos integrantes com a capital. Em duas semanas, os passeios levaram os participantes a explorar lugares […]