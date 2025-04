Prefeitura de Guaratinguetá Inicia Vacinação Contra a Gripe Nesta Quinta-feira (3) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Prefeitura de Guaratinguetá Inicia Vacinação Contra a Gripe Nesta Quinta-feira (3)

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratinguetá dará início à vacinação contra a gripe nesta quinta-feira (3). A partir dessa data, o imunizante atualizado estará disponível em todos os postos de saúde da rede municipal. O município recebeu 3.000 doses, que inicialmente serão destinadas ao público prioritário: pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes.

Grupo Especial

Além do público prioritário, a vacinação também estará disponível para o grupo especial, conforme definido pelo Ministério da Saúde. Este grupo inclui: puérperas (mães que tiveram filhos há até 45 dias), trabalhadores da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas e outras condições especiais, povos indígenas, quilombolas, forças armadas, de segurança e de salvamento, pessoas com deficiência permanente, pessoas em situação de rua, trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário, caminhoneiros, portuários e trabalhadores dos Correios.

Orientações

A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é trivalente, protegendo contra as cepas da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2. A vacina é contraindicada para menores de 6 meses e para pessoas que tiveram reações anafiláticas graves em doses anteriores.

A Secretaria solicita que todos estejam com o cartão SUS no momento da vacinação para registrar a dose da vacina. Além disso, para determinados públicos é necessário a apresentação dos seguintes documentos:

Crianças menores de 6 anos: carteira de vacinação;

Idosos: documento pessoal;

Gestantes: Carteira de vacina para registro da dose;

Categorias profissionais: documento que comprove a categoria ou que comprove vínculo trabalhista.

A vacina contra a gripe protege durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo os casos de agravamento da doença, as internações e os óbitos. Também diminui a disseminação do vírus na comunidade. Fique atento e vacine-se contra a gripe! Em caso de dúvidas entre em contato com a Secretaria de Saúde 3123-2900.