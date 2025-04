AO VIVO Benfica x Farense assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (02/04), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Benfica x Farense: Prévia, Prognóstico e Escalações

O Benfica recebe o SC Farense nesta quarta-feira (2 de abril de 2025), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em jogo válido pela 27ª rodada da Primeira Liga. Os Encarnados buscam manter a perseguição ao líder Sporting, enquanto o Farense luta para escapar da zona de rebaixamento.

Momento das Equipes

O Benfica vem embalado por sete vitórias consecutivas na liga, incluindo um convincente 3 a 0 sobre o Gil Vicente na última rodada. A equipe comandada por Bruno Lage tem se destacado pela força ofensiva, marcando pelo menos três gols em seis das últimas sete partidas.

Por outro lado, o SC Farense atravessa uma fase complicada, sem vencer há 11 partidas na competição. A derrota por 1 a 0 para o Braga antes da pausa internacional complicou ainda mais sua situação, deixando o time na 17ª posição, com apenas 17 pontos.

Retrospecto e Expectativas

O histórico recente favorece o Benfica, que venceu os três últimos confrontos contra o Farense. No entanto, o último duelo entre as equipes no Estádio da Luz terminou empatado em 1 a 1, o que pode servir como um alerta para os donos da casa.

O Benfica tem a melhor campanha como mandante da liga, com 34 pontos conquistados em 13 jogos, enquanto o Farense tem mostrado um desempenho melhor como visitante, com 10 de seus 17 pontos obtidos fora de casa. Porém, a equipe de Toze tem encontrado dificuldades contra os times do topo da tabela, sofrendo derrotas recentes para adversários do G4.

Escalações Prováveis

Benfica:

Trubin; Carreras, Otamendi, Silva, Dahl; Kocku, João Neves, Aursnes; Bruma, Belotti, Akturkoglu.

SC Farense:

Velho; Moreno, Jorge, Ribeiro; Poloni, Zé Carlos, Falcão, Pastor; Lopes, Tomane, Balde.

Palpite

A diferença técnica entre as equipes é evidente, e o Benfica entra como grande favorito. Com um ataque eficiente e jogando em casa, os Encarnados têm tudo para dominar o confronto. O SC Farense pode tentar surpreender nos contra-ataques, mas suas dificuldades defensivas devem pesar contra.

Palpite: Benfica 3-0 SC Farense

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.