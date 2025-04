Governo de MS, academia e setor empresarial se unem por soluções sociais e tecnológicas – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Governo do Estado, por meio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul), firmou um protocolo de intenções com a Faculdade Insted e a Associação de Incentivo à Pesquisa e Ensino Plínio Mendes dos Santos, com o objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação e na formação de capital humano no Estado.

A parceria estabelecida ontem (31) durante a inauguração da nova sede da Faculdade Insted, no centro da capital, visa fomentar ações conjuntas voltadas à pesquisa, qualificação profissional e incentivo a projetos inovadores, com ênfase nas chamadas “economias do futuro”. A tríplice hélice (GovernoxAcademiaxEmpresas) busca por soluções tecnológicas para desafios sociais e produtivos, com a promoção de uma educação transformadora e avanço da ciência e tecnologia em Mato Grosso do Sul.

Para o governador Eduardo Riedel, a educação é hoje uma das atividades mais desafiadoras que existem pela complexidade e velocidade pela qual a sociedade evolui. “Há pouco tempo atrás, percebíamos alguma mudança relevante a cada 10 ou 15 anos. E, atualmente, as gerações evoluem mais rápido com comportamentos completamente distintos de uma geração para outra. Esse é o grande desafio de uma instituição como essa, fazer com que o aluno se interesse pelo conteúdo, pela formação, e pela discussão que está posta e ao mesmo tempo tenha aquela base de formação tão importante para qualquer atividade que ele venha escolher”, classificou.

Entre as principais estratégias do acordo estão a concessão de bolsas para formação de profissionais, realização de pesquisas, intercâmbios e eventos científicos, além da oferta de estágios e prestação de serviços em áreas de interesse comum.

Em seu discurso, a diretora-geral da Faculdade INSTED, Eva Elisa Domingos dos Santos Bumlai (Neca), destacou o dom de ensinar. “Ensinar e aprender são atos sublimes e recíprocos de amor. Um coração propõe, outro responde. Uma inteligência doa, a outra recebe. A reciprocidade do amor é inteligente e generosa. Nos dá coragem, ânimo, resiliência e nos abastece na fé, alimentando o espírito e os ideais. Hoje é um dia em que nossos corações transbordam alegria, porque não estamos apenas inaugurando um prédio, estamos celebrando um sonho que foi construído com dedicação, amor e compromisso com a educação”.

Construído para acomodar até 2.500 acadêmicos por período, simultaneamente, o prédio conta com 53 salas de aula, um anfiteatro com capacidade para 300 pessoas, dois auditórios com capacidade para 100 pessoas cada, cinco laboratórios de tecnologia, três laboratórios na área da saúde, além de uma área destinada a eventos e convívio. A nova sede também conta com espaços de coworking, impulsionando o mercado local e promovendo a colaboração entre estudantes e profissionais.

O diretor da mantenedora da Faculdade Insted, professor Pedro Chaves dos Santos Filho, ressaltou o trabalho realizado pela instituição de ensino criada há mais de 50 anos. A nova sede da Insted, que se ergue no coração da nossa Cidade Morena, é a confirmação de um compromisso iniciado em 1970. Ela carrega em seu DNA mais de meio século de tradição educacional”, complementou.

Muito prestigiada, a cerimônia na noite de segunda-feira (31) ainda contou com a presença do vice-governador do Estado, José Carlos Barbosa (Barbosinha), da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, autoridades dos três poderes públicos, entre eles, secretários estaduais, representantes da Justiça e Legislativo estaduais, dirigentes de entidades de classe e do setor produtivo

A Faculdade Insted também passará a oferecer aos acadêmicos o programa de pré-incubação de empresas, denominado Insted Hub. Voltado para projetos acadêmicos alinhados à educação empreendedora, o programa tem como objetivo conectar os alunos ao mercado de trabalho, promovendo inovação e estreitando a integração entre teoria e prática.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende