Agência Minas Gerais | Educação está com quase 30 vagas de estágio abertas para estudantes de nível superior em Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) está com inscrições abertas para o programa de recrutamento e seleção de estagiários. São 28 vagas destinadas a estudantes do ensino superior, com oportunidades em diversas áreas de atuação, tanto no órgão central da SEE, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, quanto nas Superintendências Regionais de Ensino (SREs) espalhadas pelo estado.

As vagas são ofertadas em parceria com a Universidade Patativa do Assaré e abrangem cursos como Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, entre outros. O programa tem como objetivo oferecer uma vivência prática que complemente a formação acadêmica dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento de competências profissionais e preparando-os para o mercado de trabalho.

Podem se inscrever alunos matriculados a partir do 2º período até o último semestre da graduação. O início das atividades é imediato, e os candidatos devem realizar a inscrição pelo site estagio.universidadepatativa.com.br/vagas, preenchendo informações como dados pessoais, curso, instituição de ensino e período letivo.

Atualmente, a SEE/MG conta com mais de 400 vagas de estágio em diferentes regiões de Minas Gerais. Essas oportunidades são atualizadas periodicamente, conforme a conclusão de contratos e a rotatividade natural do programa.

Benefícios oferecidos

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 1.351,11, além de auxílio-transporte no valor de R$ 241,50. O programa inclui seguro de vida e contra acidentes pessoais durante o período de estágio. A carga horária é de 30 horas semanais, distribuídas em seis horas por dia, de segunda a sexta-feira, conforme definido pela gestão de cada setor. É importante que o horário do estágio seja compatível com o turno de estudo do estudante.

O programa representa uma oportunidade importante para que futuros profissionais vivenciem o funcionamento da administração pública, contribuam com a rede estadual de ensino e ampliem sua formação acadêmica e cidadã.