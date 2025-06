Agência Minas Gerais | Governo de Minas apresenta canal para desburocratização de serviços na ExpoQueijo

Relacionadas



O Governo de Minas, por meio da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG), esteve presente na ExpoQueijo Brasil 2025, com o programa Ouvidoria Móvel, nos dias 26 e 27 de junho, no Grande Hotel e Termas de Araxá. A ação teve como foco a divulgação dos canais de atendimento para recebimento de manifestações, especialmente o Canal Simplifique, que recebe sugestões para desburocratização de processos e serviços públicos estaduais.

“A participação da Ouvidoria Móvel em eventos estratégicos como a ExpoQueijo reforça nosso compromisso de escutar a população e fomentar um ambiente mais eficiente e acessível para todos, em especial para os produtores rurais e os representantes da cadeia agroalimentar. Queremos sempre fortalecer esse diálogo para tornar a gestão pública mais eficiente, acessível e alinhada às necessidades reais das pessoas”, afirmou a ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira.

Durante o evento, que celebra o reconhecimento dos Modos de Fazer do Queijo Minas Artesanal (QMA) como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, o ouvidor Ambiental e Agropecuário da OGE/MG, Evandro Neiva, atendeu produtores, técnicos, especialistas e visitantes interessados em contribuir com a melhoria da gestão pública. “Esta é uma oportunidade única para aproximar o Governo de Minas do público-alvo do evento. Todos puderam esclarecer dúvidas, registrar sugestões e entender como a sociedade pode interagir de forma simples e direta com o governo,”, declarou Neiva.

Canal Simplifique

Por meio do Canal Simplifique, qualquer cidadão pode sugerir melhorias para tornar serviços e processos públicos mais ágeis e menos burocráticos, contribuindo para um ambiente mais favorável aos negócios e à população mineira em geral.

Para participar, basta acessar os canais de atendimento da OGE/MG, indicar o serviço que deseja simplificar e enviar a sugestão. A colaboração da sociedade é essencial para tornar os serviços públicos de Minas Gerais mais acessíveis e eficientes.