Governo de MS discute novas tecnologias e modelos para impulsionar produção de milho – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Para contribuir e impulsionar a produção do milho no Estado, o governador Eduardo Riedel participou nesta quinta-feira (26) do lançamento do Programa de Incremento de Produtividade do milho de Mato Grosso do Sul. O evento ocorreu na Fazenda Boa Vista. Organizado pela empresa Corteva Agriscience, o evento é voltado para produtores e autoridades em Ponta Porã.

O objetivo é apresentar uma resposta concreta para melhorar a produtividade no Estado, demonstrando, por meio de tecnologias de ponta e da implantação de campos-modelo, como práticas de manejo avançadas podem impulsionar a produção e a rentabilidade das lavouras, explorando o potencial da região.

“É o momento de trazer competitividade na nossa lavoura. O Estado está presente para trabalhar e facilitar a vida de quem produz. Unindo esforços para gerar os resultados que precisamos. O Estado está em crescimento e tem a nossa produção como base. A própria industrialização vem do agro”, afirmou o governador.

Riedel destacou a importância de iniciativas que buscam trazer o que há de mais moderno a produção. “Desenvolvimento e prosperidade com ciência e conhecimento, baseada em tecnologia e pesquisa. Assim criamos novas oportunidades”, completou.

O evento conta com a parceria da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul) e da Aprosoja/MS. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, e o Mato Grosso do Sul ocupa a quarta posição entre os estados brasileiros na produção do grão, respondendo por 10% do total nacional.

De acordo com dados da Aprosoja/MS e da Famasul, na segunda safra 2023/2024, o Estado registrou uma produtividade média de 67 sacas por hectare, reflexo, principalmente pela questão hídrica, que afetou mais de 90% dos municípios sul-mato-grossenses.

Para senadora Tereza Cristina os investimentos em tecnologia de ponta, de forma segura devem ser o foco dos produtores neste ano. “Brasil tem a melhor agricultura do mundo, e este sistema tecnológico dá certo e aumenta a produtividade. Os produtores estão sempre inovando e buscando alternativas de sucesso”.

Os diretores da Corteva destacaram que das 28 unidades da empresa, 10 são dedicadas para pesquisa. “Lançando um programa baseado em Mato Grosso do Sul. Sabemos dos desafios dos produtores do Estado e sempre ressaltamos que não existe fórmula mágica, mas uma junção de várias tecnologias, que serão fundamentais para aumentar a produtividade”, ponderou o diretor Anelcindo Souza.

Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom