Duas pessoas são presas e uma adolescente apreendida por tráfico de drogas na zona Oeste de Boa Vista



Foto: divulgação/PCRR



Uma mulher de 37 anos e um jovem de 18 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores. E uma adolescente de 16 anos, apreendida por prática análoga ao crime de tráfico de drogas. As prisões aconteceram nos dias 9 e 11 de dezembro, em duas ações distintas nos bairros Cauamé e União, zona Oeste de Boa Vista.

Durantes as ações a Polícia Civil de Roraima (PCRR) apreendeu drogas como skunk e cocaína, munições, assim como balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares. Todos associados à atividade ilícita.

Conforme o delegado Eduardo Patrício, a equipe prendeu em flagrante o jovem de 18 anos, em sua própria residência, no Cauamé, usada como ponto de vendas de entorpecentes. Já no dia 11, os policias prenderam a mulher de 37 anos e apreendeu a adolescente. Na residências onde elas estavam a polícia encontrou as drogas e todo o material usado na atividade ilícita.

“Durante as investigações a equipe teve indicativo de que os próprios familiares do investigado estariam em conluio com ele na atividade criminosa. Nossa equipe montou campana no local e intensificou o monitoramento na região, onde observamos manifestações típicas de tráfico”, destacou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, as duas ações resultaram na desarticulação de pontos de drogas.

Fonte: Da Redação

