Oficina de marca-páginas em aquarela é atração gratuita nas Bibliotecas Municipais de Sorocaba – Agência de Notícias

O sonho da casa própria se tornou realidade para 72 famílias no Residencial Itaara, no bairro Centenário, em Campo Grande. O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular), entregou na sexta-feira (31) as chaves das novas unidades habitacionais, viabilizadas pelo programa Bônus Moradia. A iniciativa, que conta com […]