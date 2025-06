Conferência em Boa Vista reforça importância de cuidados e proteção da pessoa idosa

Foto: Divulgação PMBV



A 5° Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa começou nesta sexta-feira, 27, destacando a importância das atividades recreativas, informações e garantia dos direitos deste público. Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, o evento ocorre até às 15h, no Centro de Ciência e Tecnologia e Inovação (CCTI), bairro Mecejana.

Promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a conferência é uma parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Pela manhã, houve a apresentação de cinco eixos de debate voltados a políticas públicas e sociais que serão objeto de negociação com o Governo Federal.

Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais;

Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa;

Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa;

Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices;

Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do estado brasileiro.

Importância da Conferência

O secretário adjunto de Assistência Social, Gabriel Sousa de Paula, que falou sobre o financiamento social, destinado à política do idoso, que é viabilizado através do Fundo Nacional do Idoso (FNI). Além disso, ele ressaltou a importância da conferência como forma de melhor contribuir com a terceira idade.

“Todas as ações, eventos e atenção dedicada aos nossos ‘velhinhos’ são essenciais para a melhoria da qualidade de vida deles. O aprimoramento de políticas públicas em Boa Vista são possíveis graças ao cuidado que a gestão dá a projetos sociais como o Cabelos de Prata”, disse.

Segundo a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Maíza Marcondis, a nossa finalidade da conferência envolve também apresentar ao poder público, tanto local quanto nacional, uma atuação mais eficiente voltada à população idosa.

“Estamos discutindo temas como a discriminação e as violações de direitos enfrentadas pelos idosos, com foco nas denúncias recebidas ao longo dos anos, em especial, relacionadas às fraudes financeiras. Desejamos que essas medidas atuem no âmbito nacional. Este é o nosso principal objetivo”.

Integrante do Cabelos de Prata há dois anos, a aposentada Marianete Peres participou da conferência e aprovou a iniciativa. Além disso, ela destacou o trabalho da Prefeitura e a importância que o projeto tem, contribuindo por exemplo, para a melhoria de sua vida e de outros idosos.

“Me sinto representada neste evento. Nós aprendemos muito sobre temas que abordam a terceira idade. Essa representação das autoridades e a sociedade civil, são importantes para nós. A convivência com outros idosos no Cabelos de Prata me faz muito bem. Inclusive, graças ao projeto, conheci meu marido e muitas amigas. Esse carinho da Prefeitura de Boa Vista com a gente é muito gratificante”, disse.

Idosos de Boa Vista

De acordo com o último Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Boa Vista entre 65 ou mais chegou a mais de 31 mil.

Do mesmo modo, na capital, o projeto Cabelos de Prata é uma das políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura de Boa Vista para assegurar os direitos das pessoas idosas. Implantado em 2001, o projeto tem o objetivo proporcionar para os idosos da capital envelhecimento saudável, desenvolver autonomia, fortalecer convívio comunitário e prevenir riscos sociais.

Atualmente, atende 1.653 integrantes, sendo 1.455 na capital e 198 distribuídos nas zonas rurais e indígenas. Além disso, o projeto estimula os idosos em atividades recreativas e associativas, de esporte, cultura, lazer e dança. Também assegura o acesso a informações e garantia de direitos. Cada integrante recebe auxílios no valor de R$ 300 + Cesta do Bem.

Fonte: Da Redação