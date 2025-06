Avança processo de transição da gestão estadual do Hospital Regional Ruth Cardoso

Foto: Gabriela Ressel

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, recebeu nesta sexta-feira, 27, da prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, um ofício comunicando a sanção da Lei Municipal n. 5.050/2025 que autoriza a doação do imóvel do Hospital Regional Ruth Cardoso ao Governo de Santa Catarina. A ação faz parte do processo de transição da gestão da unidade para o Estado, como parte de uma parceria para melhorar a saúde na região da Foz do Rio Itajaí e tornando-a referência regional.

“Esse é mais um passo da transição, acordada já no protocolo de intenções assinado pelo governador Jorginho Mello, junto ao município de Balneário Camboriú, onde o Governo do Estado, mais uma vez, assume protagonismo em parceria com os municípios da região para melhorar a saúde pública de toda a AMFRI, na Foz do Rio Itajaí. Essa ação está aliada a outros investimentos do Governo do Estado em melhorias na saúde da região, como a abertura do Hospital em Itapema e do Complexo Madre Teresa, em Itajaí, além de apoio a UPAs em Porto Belo e Balneário Camboriú. Além de ações relacionadas ao Programa de Valorização Hospitalar, cirurgias eletivas na região e em todo o Estado”, destaca o secretário Diogo Demarchi.

A transição do Hospital Regional Ruth Cardoso está seguindo um cronograma. Esse documento será enviado à Secretaria de Estado da Casa Civil para ser elaborado um projeto de lei estadual, para ser deliberado com os deputados na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), visando consolidar a transferência da propriedade e gestão do hospital para o Estado.

“Após essa etapa, poderemos assumir de fato o hospital com a escolha de uma entidade que fará contrato de gestão em parceria com a Secretaria do Estado da Saúde. Outras ações também estão em curso na transição, como levantamento de equipamentos, maquinários, situações relacionadas à assistência como um todo”, explica o secretário.

