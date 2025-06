Governador Jorginho Mello lança Estação Inverno e apresenta ações para impulsionar a temporada de frio na Serra Catarinense

Fotos: Eduardo Valente / GOVSC

O governador Jorginho Mello lançou neste sábado, 28, em Lages, a Estação Inverno, uma iniciativa estratégica do Governo de Santa Catarina para promover o turismo e valorizar as potencialidades da Serra Catarinense durante a temporada mais fria do ano. O evento foi realizado no Espaço Cultural Aristiliano Ramos e contou com a presença de autoridades estaduais, lideranças locais e representantes do trade turístico.

Durante o lançamento, Jorginho Mello apresentou um conjunto de ações integradas que envolvem áreas como turismo, segurança pública, saúde, infraestrutura, Celesc, entre outras. O objetivo é garantir a melhor e maior temporada de inverno da história do estado, com foco na hospitalidade, segurança e infraestrutura de qualidade para receber os visitantes.

“A Estação Inverno é mais do que um projeto de governo, é uma celebração das belezas naturais, da cultura e da força do povo da Serra. Estamos preparados para receber mais de 1 milhão de turistas entre junho e setembro e por isso temos que fortalecer nossos municípios. Estamos avançando com a melhoria das nossas estradas, reforçando a rede elétrica, além de melhorias na saúde e na educação. Esse ano escolhemos a cidade de Lages para lançar a nossa Estação Inverno e divulgar os potenciais turísticos das nossas cidades da serra catarinense”, destacou o governador.

Durante o evento, o público pode degustar os vinhos de altitude, as cervejas artesanais de inverno e o melhor da gastronomia regional. A programação incluiu ainda oficina de chimarrão, que destaca uma das tradições mais emblemáticas da Serra e de Santa Catarina.

“É com grande alegria que celebramos o sucesso do lançamento da nossa estação Inverno. Cada ação que desenvolvemos, desde a campanha ‘Santa Catarina: O Inverno do Brasil é Aqui’ até a exposição internacional da novela ‘Terra Forte’, reflete o nosso compromisso em mostrar ao mundo o nosso estado. A Serra catarinense, com suas paisagens deslumbrantes e a hospitalidade calorosa, tem se consolidado como uma importante indutora de turismo para o nosso estado”, destacou a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

Ainda segundo a secretária, as projeções de buscas nacionais e internacionais são animadoras, reconhecendo o potencial do inverno catarinense para experiências autênticas e inesquecíveis. “Com esse governo estamos construindo um legado de afeto e descobertas para Santa Catarina”, completou Catiane Seif.

Com o título de estado mais seguro do Brasil, Santa Catarina aposta no diferencial da Serra Catarinense para atrair turistas de todas as regiões do país e também do exterior.

“Temos um governador municipalista e preocupado com as nossas cidades. Sinal disso é essa ação de hoje vindo até a Serra promovendo nossas cidades e os potenciais que temos aqui. Esse governo com um olhar atento está trazendo investimentos importantes na saúde, educação e na infraestrutura. São melhorias importantes para o nosso desenvolvimento e para que possamos receber cada vez melhor nossos turistas”, disse a prefeita de Lages, Carmen Zanotto.

A iniciativa reforça o compromisso do governo com o desenvolvimento regional, o fortalecimento da economia local e a valorização das tradições serranas.

“É um momento especial em ver o carinho e trato que o governador tem pela serra catarinense. Estamos vendo aqui o empenho do governo do estado para promover nossas cidades. Desde que o governador assumiu o governo ele tem demonstrado carinho por todos nós. Hoje aqui estamos vendo o exemplo e todo o investimento em promover as nossas cidades e nossos potenciais. Hoje vemos os empresários, o setor privado cada vez mais ligados e próximos do poder público e com isso todos ganham”, exalta o presidente do conselho de turismo da serra catarinense, Eliseu Farias.

O mundo de olho no inverno catarinense

Santa Catarina segue no radar dos viajantes do mundo todo, com projeções otimistas para a temporada de inverno de 2025. Levantamento da ForwardKeys, via plataforma Amadeus, aponta um intenso movimento de interesse por viagens ao estado: ao todo, já são 3.030.569 buscas registradas — sendo 564.324 de turistas internacionais e 2.466.245 de visitantes nacionais.

No mercado internacional, o Chile lidera o ranking com 90.387 buscas por viagens para Santa Catarina. Em seguida aparecem os Estados Unidos (87.527) e Portugal (68.809). O destaque europeu se deve, em parte, ao voo direto da TAP entre Lisboa e Florianópolis, que também impulsiona o interesse de turistas de outros países da Europa, como a Itália. Outro ponto estratégico é o voo da COPA Airlines ligando o Panamá ao estado, ampliando a conectividade com a América Central e do Norte.

Investimentos na Serra

Receber o inverno na Serra Catarinense é mais do que uma mudança de estação — é uma oportunidade de movimentar a economia, valorizar tradições e oferecer experiências únicas aos visitantes. Para garantir uma temporada segura, acolhedora e estruturada, o Governo do Estado tem promovido uma série de ações integradas.

Entre os destaques estão o programa Energia Boa, que prevê a construção de seis subestações e mais de 225 quilômetros de rede de distribuição elétrica, e a chegada da rede de gás natural da SCGÁS à região serrana.

O Programa Estrada Boa também vem transformando trechos estratégicos, como a Serra do Corvo Branco, melhorando a mobilidade turística.

Na área da saúde, os hospitais públicos e unidades locais receberam reforços estruturais, novos equipamentos e ampliação de leitos.

Já na segurança pública, houve aumento do efetivo e intensificação das operações para garantir tranquilidade a moradores e turistas.

“Estamos regionalizando o turismo e trabalhando cada vez mais unidos nos últimos anos. Temos as belezas naturais, geada, neve, bons vinhos e uma culinária maravilhosa e essa ação do governador Jorginho Mello é justamente para promover tudo isso que temos aqui. Nós dos municípios da região serrana estamos bem felizes com os investimentos feitos nas nossas cidades para que possamos atender melhor nossos moradores e também os visitantes que por aqui passam”, disse o prefeito de Bom Jardim da Serra e presidente da AMURES, Pedro Osteto.

Com esses investimentos, Santa Catarina consolida sua vocação como destino de inverno, unindo infraestrutura, tradição e hospitalidade.