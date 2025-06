Jovem é preso por aplicar golpe da falsa compra de celulares em Boa Vista

Viatura da Polícia Civil – Foto: PCRR



A Polícia Civil de Roraima, (PCRR) esclareceu dois roubos cometidos por um jovem golpista que se passava junto com um comparsa, por compradores de celulares em Boa Vista. O delegado Vinícius do Vale investiga o padrão: os criminosos marcavam encontro via apps e redes sociais para aplicar golpes.

O crime do jovem

A rápida prisão do jovem M.M., 29 anos, permitiu recuperar parte dos aparelhos roubados. Ele confessou participação nos dois crimes e identificou o comparsa D.S.S., o “Curió”, que continua foragido.

No primeiro caso, ocorrido em 29 de março, os investigadores descobriram que M.M. fingiu interesse na compra de quatro celulares avaliados em R$8.100, marcando encontro no bairro Centenário, na capital. Ao chegar, os assaltantes surpreenderam o gerente da loja e uma funcionária de 19 anos. Eles estavam armados.

Ordens de traficante

Como resultado, o delegado concluiu que M.M., sob ordens de um traficante, dividiu os aparelhos e já entregou dois deles à esposa e a um comerciante. A Polícia Civil recuperou ambos.

Na segunda ação, em 21 de maio, no mesmo bairro, o golpe ganhou ainda mais violência. Usando faca e chave de mata-leão, os criminosos roubaram cinco celulares, um notebook e um celular pessoal da vítima, J.G.S.X., de 30 anos. A motivação: o crime premeditado e executado com extrema força.

Vinícius do Vale reforçou ainda, que a reincidência do suspeito jovem, aponta “o grau de periculosidade da conduta”. Por isso, o delegado representou pela prisão preventiva de M.M. e aguarda mandato para D.S.S. Já o Ministério Público recebeu o inquérito com a conclusão do caso.

Por fim, a Polícia Civil continua as diligências para localizar os aparelhos que faltam bem como prender o comparsa ainda foragido.

