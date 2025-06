Polícia Federal apreende motos elétricas e prende dois em operação contra descaminho em Boa Vista

Divulgação PFRR



A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram uma operação na quinta-feira, 26, para combater os crimes de contrabando e descaminho de produtos importados da Guiana. A operação reforça os esforços das autoridades federais no controle de mercadorias irregulares na fronteira de Roraima.

Durante a fiscalização, os agentes identificaram irregularidades em uma loja especializada na venda de motos elétricas. O estabelecimento, que já havia sido alvo de ações anteriores, foi novamente flagrado comercializando produtos sem o devido recolhimento de impostos de importação, prática caracterizada como descaminho.

Resultado da operação da Polícia

Como resultado da operação da Polícia Federal e parceria, a equipe prendeu em flagrante duas pessoas. Além disso, ocorreu a apreensão de diversos materiais pelos agentes, que seguem analisando a origem e a legalidade das mercadorias.

Vale lembrar que o crime de descaminho, está previsto no artigo 334 do Código Penal. Ele consiste na entrada de mercadorias no país sem o pagamento dos tributos devidos. A pena pode chegar a quatro anos de prisão, além de multa.

Fonte: Da Redação