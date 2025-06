Pedro Gomes vive momento de transformação com novas obras e investimentos com o MS Ativo Municipalismo

O município de Pedro Gomes vive um momento de transformação com o anúncio de novas obras estruturantes na segunda etapa do programa MS Ativo – Municipalismo.

O prefeito Delegado Murilo, acompanhado por vereadores e técnicos da administração municipal, participou nesta sexta-feira (27) de uma reunião com o governador Eduardo Riedel, na Governadoria, para discutir os próximos passos do desenvolvimento local.

Foram anunciadas obras de pavimentação asfáltica e drenagem no bairro Santo Antônio, além da ordem de serviço para o asfaltamento de 31 km da MS-215, importante via de ligação regional.

“O desafio de estruturarmos as cidades é fundamental, pois é nelas que as pessoas vivem. Essas obras transformam a realidade econômica e social dos municípios”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

O prefeito destacou que os investimentos tornarão Pedro Gomes mais atrativo para o setor privado, com a geração de empregos e aumento da renda local. Na primeira etapa do programa, Pedro Gomes já havia conquistado a reforma da Escola Estadual Francisco Ribeiro Soares, a ampliação do sistema de esgoto com nova estação de tratamento e melhorias no abastecimento de água.

A reunião contou ainda com a presença dos deputados federais Geraldo Resende e Beto Pereira; dos deputados estaduais Paulo Corrêa, Mara Caseiro, Márcio Fernandes, coronel David, Rinaldo Modesto, Pedrossian Neto, Roberto Hashioka e Jamil Name; além do vice-governador Barbosinha e dos secretários estaduais Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom