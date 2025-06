Prefeitura de João Pessoa abre 500 vagas para castração de animais

27/06/2025 |

19:00 |

A Secretaria de Cuidado e Proteção Animal de João Pessoa (Secupa) disponibilizou, nesta sexta-feira (27), 500 vagas para castração de cães e gatos. Os procedimentos, que acontecerão ao longo do mês de Julho, devem ser agendados exclusivamente pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

As cirurgias serão realizadas pelas equipes do Castramóvel (unidade móvel de castração), da Clínica do Pet e do Hospital do Pet, estruturas mantidas pela gestão municipal para atendimento veterinário gratuito.

O secretário de Cuidado e Proteção Animal, Guga Pet, reforçou a importância desse serviço disponibilizado pela Prefeitura de João Pessoa. “Castrar o animal de estimação é um ato de cuidado não só com o seu pet, mas com toda a sociedade. Muitos animais abandonados sofrem nas ruas por falta de políticas públicas como essa. É uma João Pessoa mais humana e consciente na assistência aos animais”, afirmou.

Como agendar – Para garantir uma vaga, os tutores devem seguir os seguintes passos. Primeiro, baixar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ (disponível na App Store e Google Play), acessar a aba ‘Serviços’ e selecionar ‘Bem-Estar Animal’. Em seguida, basta clicar na opção ‘Agendamento de Castração’ e preencher os dados solicitados.

A Secupa ressalta que as vagas são limitadas e recomenda que os interessados realizem o agendamento o quanto antes.