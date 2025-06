Posted on

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou a homologação de quatro importantes licitações para a reforma e ampliação de postos fiscais e bases móveis em diferentes regiões do estado. As obras contemplam os postos fiscais de Alencastro e Selvíria; Ilha Grande e Foz do Amambaí; Ofaié, XV de Novembro e João André; além da […]