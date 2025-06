XXI Encontro de Veteranos da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

19 de novembro de 2024 16:58 Por: Luís Gustavo Adabro A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), em parceria com a Fundação Ubaldino do Amaral (FUA), promove, neste sábado (23), a partir das 14h, as partidas finais do Torneio Aberto de Futsal para Crianças e Adolescentes, o […]