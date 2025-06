Campo-grandenses são encaminhados ao mercado de trabalho durante Mutirão Todos em Ação – CGNotícias

Por MRNews



Durante o Mutirão Todos em Ação, neste sábado (28), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) levou o Emprega CG para a região do Bandeira, com atendimentos no Jardim Campina Verde. A ação itinerante ocorreu na Escola Municipal Professora Oneida Ramos, com 15 pessoas contempladas pelos serviços.

Cerca de 30% dos atendimentos foram destinados a orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital, enquanto o restante resultou em encaminhamentos para entrevistas de vagas anunciadas. Houve intermediação antecipada das 2.338 oportunidades previstas no painel geral da segunda-feira (30 de junho), abrangendo recrutamento para 134 profissões diferentes.

A chance não foi desperdiçada por Moisés Flores, que veio do Jardim Itamaracá para se candidatar a uma vaga de ajudante de motorista.

“Excelente encontrar essa oportunidade mais perto. Moro no Itamaracá e seria longe para ir até a Funsat, mas aqui no evento saí com duas cartas, com muita chance de dar certo na contratação”, afirmou o candidato, de 32 anos, que ainda foi encaminhado para outra vaga, de operador de caixa.

A iniciativa também chamou a atenção de Gustavo Nascimento de Souza, de 18 anos. Na ação, o morador do Jardim Campo Alto realizou seu cadastro na Funsat e saiu com uma carta de encaminhamento.

“Primeira vez que fui atendido e tudo deu certo. Foi rápido para me chamarem, deram todo o apoio nas informações, além de sair com essa indicação para entrevistas. Fiquei bem satisfeito!”, relatou.

Carolayny Kethelyn Garcia Moreira, por sua vez, foi incentivada pela mãe a consultar o Emprega CG 29/2025. “Muito perto da nossa casa, não poderia perder essa visita, que valeu muito por ser no sábado. Espero também que voltem sempre com esse serviço, pois mais pessoas devem precisar”, explicou a candidata, de 18 anos, moradora da mesma região onde a Prefeitura, em parceria com diversos órgãos, levou muitas soluções à população.

Já Letícia Escobar não precisou de muitos passos para resolver uma pendência que estava adiando desde o início do ano, por falta de tempo para ir até a Fundação.

“Consegui orientações sobre a Carteira de Trabalho, para as quais antes eu precisaria ir ao Centro. Então, fiquei bastante satisfeita com essa opção oferecida pela presença da Funsat aqui”, disse a candidata, de 18 anos.

A aprovação foi confirmada por Miriam Martins Alves, 36 anos, após visitar o guichê itinerante do órgão e conferir outras opções do evento. “Foi uma ação social muito boa, completa, com serviços essenciais à população. Algo que ajuda quem precisa economizar tempo para resolver questões junto ao Poder Público, além de atender quem não teria condições de se deslocar”, relatou a moradora do Campo Alto.

Coophavila II é o próximo compromisso

O Emprega CG realizará seu 29° evento de 2025 na manhã de segunda-feira, 30 de junho, das 8h às 13h. A edição acontecerá no Coophavila II, com 120 vagas distribuídas em 13 funções profissionais. O recrutamento será realizado dentro de uma unidade da rede atacadista Assaí.

A seleção abrangerá entrevistas para oportunidades de operador de caixa, repositor, atendente de frio em padaria, atendente de açougue, açougueiro, fiscal de prevenção de perdas, auxiliar de depósito, conferente de mercadorias, auxiliar de cozinha, empacotador, ajudante de carga e descarga, operador de empilhadeira, além de vagas para jovem aprendiz, destinadas a pessoas com idade entre 18 e 23 anos.

Os candidatos devem comparecer no horário, na Avenida Marechal Deodoro, 5.682, e, para concorrer, precisam estar munidos de documentos pessoais. O atendimento será realizado conforme a ordem das senhas distribuídas. Mais informações sobre o 29° Emprega CG de 2025 podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5841.

Serviço:

Emprega CG 29/2025

120 vagas de 13 funções

Horário: 8h as 13h

Local: Assaí Atacadista Coophavilla II

Avenida Marechal Deodoro, 5682, CEP 79.097-000

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram atendimento realizado pela Funsat e entrevistados.