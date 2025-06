Competições de vôlei de praia, futsal e badminton ocorrem neste sábado

A 52ª edição dos JERs (Jogos Escolares de Roraima) continua acontecendo na Capital Boa Vista. Neste sábado, dia 28, ocorreram disputas nas modalidades vôlei de praia, futsal e badminton, etapa classificatória para as quartas de final.

Os jogos de vôlei de praia deste sábado ocorreram na Arena Pé na Areia, no bairro Caçari, os jogos de badminton no Ginásio do 6º BEC (Batalhão de Engenharia de Construção), o futsal no Ginásio Hélio Campos e nas quadras da escola Antônio Ferreira e do Colégio Estadual Militarizado Camilo Dias.

O coordenador de vôlei de praia, Nedson Brito, explicou que os jogos são disputados nas categorias mirim masculino e feminino (12 a 14 anos) e infantil (15 a 17 anos). No masculino são 41 duplas e no feminino 38 duplas.

“Iniciamos a competição do vôlei de praia na quarta-feira, 25, nas categorias mirim, masculino e feminino, e infantil, masculino e feminino. Neste sábado, estamos com as oitavas de final, quartas de final e semifinais do masculino infantil. Tivemos um total de 103 duplas inscritas só da Capital e de Boa Vista Rural. A fase final vai ocorrer do dia 1º ao dia 3 de julho, com a participação de atletas dos 14 municípios, mais as quatro duplas classificadas da Capital Boa Vista”, explicou o coordenador Nedson.

O Ginásio Hélio Campos recebeu uma das etapas classificatórias para a fase final do futsal.

“São 52 equipes do futsal masculino infantil e 42 no mirim que brigam por vagas para se juntar aos municípios. Hoje temos 14 partidas no infantil e 12 no mirim e, amanhã, teremos mais 14 partidas. As equipes classificadas de amanhã se juntam aos municípios para a fase final que vai ocorrer entre os dias 8 e 15 de julho”, explicou o coordenador Alexandro Thomé.

Na quadra do Colégio Estadual Militarizado Camilo Dias, outras equipes de futsal lutavam pela classificação para a fase final dos Jogos Escolares. O coordenador Gean Carlos de Oliveira acompanhou de perto as disputas dos jogos.

“Estamos aqui na fase classificatória com a modalidade de futsal. Do dia 1° ao dia 6 de julho, ocorrerão as finais de natação, atletismo, vôlei de praia e circuito de luta que envolve quatro modalidades, o judô, o caratê, o taekwondo e Wrestling. Do dia 8 ao dia 15, teremos mais dez modalidades finalizando os 52º JERs. Sairão os campeões de 12 a 14 anos, que irão participar dos JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), que serão realizados em Uberlândia, entre 4 e 28 de outubro, e os campeões de 15 a 17 anos, que vão participar dos Jogos da Juventude, que serão realizados em Brasília, de 10 a 25 de setembro”, explicou.

A disputa de badminton ocorreu na quadra de esporte do 6º BEC. O coordenador dos jogos, professor Raimundo Moraes, ressaltou que este ano a modalidade teve 162 inscritos em todo o estado.

“É uma modalidade nova que está crescendo muito no estado. Este é o quarto ano que estamos participando, no primeiro ano em 2022, nós tínhamos 38 inscritos, hoje, estamos com 162 e tem mais alunos à procura da prática do esporte. A etapa final vai acontecer do dia 9 ao dia 13 de julho, aqui mesmo no ginásio do 6º BEC. Estamos fazendo a seletiva para classificar quatro em cada naipe e categoria para ir para a fase final”, disse.

Alunos atletas destacam a disputa de vagas para a final dos JERs

A dupla de vôlei de praia formada por Vitor Santos e Gabriel Silva, da Escola Estadual Monteiro Lobato, venceu a dupla da Escola Estadual Tancredo Neves. Eles eram só alegria porque já estão classificados para as quartas de final.

“É só sucesso, é a primeira vez que eu participo de jogos escolares. É uma experiência muito boa e eu espero ganhar”, disse Vitor.

Também feliz com a classificação da dupla, Gabriel Silva falou: “é nossa primeira experiência no vôlei de praia, antes jogávamos na quadra, é uma experiência top, passamos nas oitavas de final e vamos para as quartas de final e tentar chegar até a final’, disse Gabriel com muita garra.

O aluno atleta do Colégio Militarizado Professor Jaceguai Reis Cunha, Francisco Daniel, estava radiante com a vitória. Ele disse que conheceu o badminton por meio de uma professora.

“Estou bem feliz depois de ter conquistado essa vitória. Foi bem significativo para mim. Eu me esforcei muito durante seis meses, que é o tempo que estou treinando e quero melhorar cada vez mais, é um esporte muito bom, porém pouco conhecido, e eu acho que deveria valorizar”, disse.

O aluno atleta de futsal da Escola Estadual Luiz Ribeiro de Lima, José Nicolas, que jogou contra o Instituto Sion, disse que a expectativa é boa para a próxima etapa.

“Eu pratico o futsal há três anos, comecei competindo em jogos escolares. No ano passado a gente chegou até as quartas de final. Agora, eu quero passar essa etapa. A meta, se Deus quiser, é ser campeão”, disse confiante o atleta.

