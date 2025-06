Prefeitura abre inscrições para 15ª Conferência Municipal de Assistência Social

28/06/2025 |

14:00 |

298

Com o tema ‘20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência’, a Prefeitura de João Pessoa promove, nos dias 9 e 10 de julho, a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento será realizado na Federação Espírita Paraibana, localizada na Avenida General Bento da Gama, nº 555, no bairro da Torre. As inscrições estão abertas e devem ser feitas de forma online.

A conferência é organizada pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS-JP), e integra o calendário oficial do município como um espaço de escuta, avaliação e proposição de políticas públicas voltadas à área da assistência social.

Neste ano, a Conferência marca os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com foco na construção histórica dessa política pública, seus desafios, avanços e a importância da resistência frente aos retrocessos. O evento reunirá usuários, trabalhadores, entidades da sociedade civil, gestores e representantes do poder público.

Inscrições – A participação é gratuita e aberta ao público. Para garantir presença no evento, é necessário realizar a inscrição online, por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/15-conferencia-municipal-de-assistencia-social-de-joao-pessoa/3002081.