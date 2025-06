Festa do Tropeiro agita a rotina em São Francisco Xavier

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Com as montanhas ao fundo, um grupo de cavaleiros chegou ao Parque Municipal de São Francisco Xavier às 11h30 deste sábado (28), abrindo a 16ª Festa do Tropeiro.

O céu aberto, quase sem nuvem, e a temperatura na casa dos 26° no charmoso distrito de São José deixaram tudo ainda mais agradável.

Ao toque do berrante, a programação foi oficialmente aberta. A tradicional queima do alho também foi um momento especial desta manhã.

“É sempre um prazer participar dessa festa”, disse Joaquim Berranteiro.

Outro atrativo da Festa do Tropeiro é a culinária. O cheiro do fogão a lenha já é motivo suficiente para o público prestigiar o em São Francisco Xavier.

O cheiro, aliás, indica que o cardápio é igualmente irresistível.

Tem carne de lata, torresmo, feijão tropeiro, galinhada, tutu de feijão, vaca atolada, caldinho, bolinho caipira, costela fogo de chão, paella caipira, polenta com molho, quirerinha, bebidas e muitos doces.

Até domingo (29), a 16ª edição Festa do Tropeiro terá culinária típica e músicas regionais para celebrar a rica cultura tropeira.

Programação

Sábado (28)

10h – Abertura

12h – Queima do Alho

13h – Moçambique da Vila do Tesouro

14h – Show Santo de Casa – Cia Cultural Bola de Meia

16h30 – Show Danilo e João Ricardo

18h – Apresentação da Rainha e Homenagem ao Sr. Sebastião Batista

19h30 – Show Cacique e Pajé

Domingo (29)

9h – Missa

10h – Desfile de Cavaleiros

12h – Jongo Mistura da Raça

13h – Show Gyba Reis

14h – Roda de Viola com Violeiros da Região

14h30 – Apresentação Cão Pastoreiro

16h – Show José Junior E Gabriel

18h – Show Matheus Henrique & Gabriel



