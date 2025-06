Secretario da Saúde entrega 33 equipamentos de alta tecnologia ao Samu

Fotos: Divulgação / Secom

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) entregou, na tarde desta sexta-feira, 27, em Florianópolis, 33 novos equipamentos médicos que irão equipar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Pela primeira vez, todas as Unidades de Suporte Avançado contarão com compressores torácicos externos automáticos.

O investimento do Estado na aquisição foi de aproximadamente R$ 2 milhões. Os aparelhos, de tecnologia de ponta, representam um salto significativo na qualidade do serviço oferecido aos cidadãos.

“Os compressores permitirão que os profissionais atuem com ainda mais agilidade e capacidade, especialmente nos atendimentos a doenças cardiovasculares, que equivalem a mais de 30% das ocorrências do Samu de Santa Catarina. Desde 2023, seguindo a orientação do nosso governador Jorginho Mello, temos promovido a recuperação de todas as estruturas, incluindo o Samu, com renovação da frota, mais tecnologia, aquisição de equipamentos como esses e maior qualificação. Todos saem ganhando com isso, não só os profissionais que atuam no serviço, mas, principalmente, a população, que é o nosso objetivo principal”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Os equipamentos são um reforço em momentos mais críticos e garantem mais eficácia em manobras de reanimação, complementando o trabalho da equipe. Os compressores permitem assistência contínua e padronizada mesmo em situações de grande complexidade.

“É uma grande inovação para o serviço de saúde catarinense, principalmente no que tange à transição pré-hospitalar, onde aumenta a eficácia e a qualidade das compressões, fazendo com que melhore a sobrevida dos pacientes em um cenário de uma parada cardiorrespiratória”, explicou o coordenador médico do Samu/Florianópolis, Nicholas Klein.

Os dispositivos foram adquiridos com recursos do Contrato de Gestão da Fahece, organização social responsável pela gestão das Unidades de Suporte Avançado do Samu.

O presidente da entidade, Alvin Laemmel, relembrou o histórico da organização social na gestão do Samu. “Desde que assumimos esse desafio, temos trabalhado para investir e qualificar a frota e o parque tecnológico da instituição, sem esquecer de manter a equipe de profissionais atualizada e treinada ”, afirmou.

“Os atendimentos cardiorrespiratórios, que muitas vezes são necessárias massagens cardíacas, representam 31% dos atendimentos, ou seja, uma média de 1.100 ocorrências mês realizados pelas Unidades de Suporte Avançado”, acrescentou ainda a diretora-geral do Samu/Fahece, Carla Birolo Ferreira.

Com informações: Assessoria de Comunicação FAHECE