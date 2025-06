Procon de MS atende neste sábado no Jardim Campina Verde, em Campo Grande – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Procon Mato Grosso do Sul realiza, no sábado (28), atendimento à população das 8h às 13h, na Escola Municipal Professora Oneida Ramos, no Jardim Campina Verde, em Campo Grande.

A ação oferece oportunidade para que consumidores esclareçam dúvidas sobre direitos nas relações de consumo ou registrem reclamações com a equipe da instituição, vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

O local do atendimento está localizado na Rua Professora Odete Trindade Benites, s/n. Ele também sedia etapa do Mutirão Todos em Ação, evento que conta com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura de Campo Grande, de entidades de classe e da iniciativa privada.

Entre os serviços disponíveis no local estão o cadastro em programas sociais, acesso à tarifa social de energia elétrica, água e esgoto, consulta a vagas de emprego e ações de saúde.

Documentos necessários

Para registrar uma reclamação junto ao Procon, conforme o Decreto Estadual 15.647/2021 e a Resolução Setas 127/2013, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência atualizado ou de próprio punho e documentos que comprovem sua relação de consumo como, por exemplo, um contrato, boleto, nota fiscal ou comprovante de pagamento.

As mesmas regras se aplicam para os atendimentos realizados nas unidades de atendimento presencial do Procon Mato Grosso do Sul e em suas plataformas digitais. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Disque Procon 151, aplicativo MS Digital e no site www.procon.ms.gov.br.

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Divulgação