Samba na Gamboa mostra o samba da Bahia neste domingo

A musicalidade da cultura baiana embala a edição inédita do programa Samba na Gamboa neste domingo (29), às 13h, na TV Brasil. A cantora e compositora Mariene de Castro interpreta sucessos do seu estado ao recordar personalidades como Dorival Caymmi. A estrela conversa com a apresentadora Teresa Cristina sobre as semelhanças e diferenças entre o samba da Bahia e o samba carioca.

“São tantas misturas e encontros. A Bahia recebe os negros que se encontraram com os indígenas e o Rio também. O samba da Bahia, do Rio de Janeiro e de todo o Brasil é fruto dessa mistura de gente, de povos e de nações. Existem diferenças, mas semelhanças e tantas coisas que nos unem”, afirma Mariene sobre as referências afro-brasileiras.

Mariene de Castro entoa repertório marcante da carreira como Oxóssi e Canto para Ogum. Junto com a anfitriã, ela canta os hits Marinheiro Só, Vi Mamãe Oxum na Cachoeira e Embala eu. Ainda lembra das composições Milagre e Vatapá“, clássicos do saudoso Dorival Caymmi. Interpreta, também, Amuleto de Sorte, de outro conterrâneo, Nelson Rufino

Programa original da emissora pública, o Samba na Gamboa fica disponível no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. A atração pode ser acompanhada em horário alternativo aos sábados, às 23h, e ainda tem uma versão radiofônica que pode ser acompanhada na Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Com sua voz potente e canto doce, aliados ao carisma, Mariene de Castro recorda o início da trajetória no final da década de 1990. Durante o programa, faz releitura das obras de Clara Nunes e comenta seu olhar reverente para forças da natureza e religiosidade.

“A música vem pra mim como forma de me apresentar na vida. Ela fala através da minha história. Então, tudo que eu canto é sobre minha essência, o que eu sinto, penso e acredito. Todo o meu repertório, desde o meu primeiro passo na música, ele é ancestral. Tudo que carreguei para estar aqui hoje foi o que fez com que eu escolhesse esses ritmos”, explica a artista.

Tributo: matriarcas e bambas

No decorrer da produção da TV Brasil, Mariene de Castro destaca a importância de matriarcas como Tia Ciata, Clementina de Jesus e Dona Ivone Lara.

“Esse tipo de música é o ventre de muitas mulheres que têm a missão de fazer com que o legado perdure e floresça. Faz com que nossa história seja reafirmada e a alma lavada. É uma homenagem à trajetória dos nossos antepassados que foram tão machucados”, opina.

A convidada de Teresa Cristina no Samba na Gamboa ainda celebra o bamba Dorival Caymmi e compositores baianos veteranos como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Roque Ferreira. Valoriza também outros astros incríveis que já partiram como Batatinha e Riachão.

“Impossível pensar na Bahia e não lembrar do que Caymmi escreveu. A gente pensa numa rede, num pescador e em tantas imagens que nos remetem mesmo não tendo convivido com ele. Parece que temos uma relação próxima como um avô, com aquela voz, malemolência e os olhinhos virados”, comenta a sambista.

Sobre o programa

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa – bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Destaques da temporada

Durante a nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também vai ter a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.

A produção musical valoriza compositores que escreveram sucessos, mas nem sempre têm o devido reconhecimento e espaço na mídia. Teresa Cristina recebe nomes como Alex Ribeiro, Alfredo Del-Penho, Claudio Jorge, Mariene de Castro, Moyseis Marques, Serginho Meriti, Toninho Geraes e Zé Roberto. Artistas como Luísa Dionísio, Marina Íris, Nego Álvaro e Mingo Silva são outros convidados da temporada.

O Samba na Gamboa ainda traz nessa sequência de atrações inéditas uma série de programas especiais que destacam a importância de personalidades consagradas da sonoridade tipicamente nacional. Os conteúdos temáticos reverenciam o trabalho de Arlindo Cruz, Chico Buarque e Paulinho da Viola.

O canal público também exibe edições temáticas que prestam tributo a ícones que já partiram como Aldir Blanc, Almir Guineto, Beth Carvalho, Candeia, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Elizeth Cardoso, Elton Medeiros, Lupicínio Rodrigues, Monarco, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Reinaldo, Wilson Moreira e Zé Keti.

Com direção de Shirlene Paixão, a nova temporada do programa, que marca a volta das edições inéditas do Samba na Gamboa, tem roteiro e pesquisa do jornalista Leonardo Bruno, profundo conhecedor do gênero.

Histórico da produção

O Samba na Gamboa reúne grandes intérpretes das novas gerações e nomes consagrados do gênero e ícones da MPB para uma animada roda de samba. Com Diogo Nogueira, o programa contou com sete temporadas e foi gravado entre 2008 e 2018. Até hoje a atração faz parte da grade do canal público.

