Coordenadoria LGBT realiza oficina com colaboradores de faculdade em João Pessoa

Encerrando as atividades referentes ao Mês do Orgulho LGBT+, a Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT participou, na manhã desta segunda-feira (30), de uma roda de conversa voltada para colaboradores da Faculdade de Ciências Médicas Afya Paraíba, em João Pessoa.

A atividade, que teve como tema ‘Direitos, formas de tratamento e acolhimento à população LGBT’, foi facilitada pela advogada da Coordenadoria, Elaine Lopes. A ação contou com a participação de 15 colaboradores que atuam diretamente com o público da instituição.

Para ela, a atividade foi uma ação estratégica para promover um ambiente institucional mais inclusivo, respeitoso e comprometido com os direitos humanos. “Ao envolver a equipe técnica, administrativa e de apoio, a iniciativa contribui para a construção de uma cultura organizacional que valoriza a diversidade e combate qualquer forma de discriminação”, explicou a advogada.

De acordo com Elaine Lopes, espaços de diálogo como estes permitem sensibilizar os colaboradores sobre a importância do uso correto do nome social, da linguagem respeitosa, do atendimento humanizado e da escuta empática. “Sobretudo no trato com estudantes, docentes e demais membros da comunidade acadêmica LGBT+. Também é uma oportunidade para apresentar legislações vigentes, políticas de inclusão e orientações práticas para o acolhimento adequado”, enfatizou.

Para o coordenador de Comunicação, Marketing e Comercial da Afya Paraíba, Túlio Goldemberg, essas atividades tornam a instituição ainda mais inclusiva. “O grupo Afya já tem no seu DNA a importância da acessibilidade e da inclusão nas suas pautas. Aqui na faculdade temos colaboradores gays e trans. É do nosso interesse realizar cada vez mais debates como esses”, afirmou.