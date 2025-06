III Simpósio Internacional de Educação – SINTE publica anais – IFSP

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em parceria com a Associação Comunitária Educacional Cícera Tereza dos Santos (ACECTS), tem a satisfação de anunciar a publicação dos Anais do III Simpósio Internacional de Educação – SINTE, realizado entre os dias 24 e 26 de outubro de 2024.

Com o tema “Alfabetizar: do verbo infinitivo ao direito subjetivo”, o evento reuniu pesquisadores, educadores e militantes da educação popular, promovendo reflexões sobre políticas públicas, história da educação, formação docente e os desafios contemporâneos da alfabetização em múltiplos contextos. A programação contou com palestras de renomados especialistas, como Luiz Carlos Cagliari, Miguel Arroyo, Pedro Demo, Maria do Rosário Mortatti, Maria Tereza Mantoan e Fátima Freire.

Os anais, agora disponíveis online, registram a diversidade e a profundidade dos debates realizados durante o simpósio. Com 482 páginas, a coletânea reúne artigos, relatos de experiência e ensaios teóricos que expressam o compromisso da comunidade acadêmica com uma educação transformadora, emancipatória e socialmente referenciada.

A publicação é fruto da articulação institucional entre IFSP e ACECTS, consolidada desde 2022, com o objetivo de fomentar a produção científica e fortalecer a formação continuada de educadores, especialmente nas áreas de alfabetização, EJA e educação popular.

Acesse os Anais do III SINTE – Volume 3 (2024) por meio do link:

https://www.sinteacects.org. br/anais-do-sinte/vol-3-2024

Acesse aqui o arquivo completo em PDF