GCM apreende motocicleta com mais de R$ 30 mil em dívidas no PA Laranjeiras – Agência de Notícias

Fotos: GCM

Durante patrulhamento preventivo, a Guarda Civil de Sorocaba (GCM) de Sorocaba, no sábado (28), apreendeu uma motocicleta com mais de R$ 30 mil em dívidas, que estava estacionada na entrada do Pronto Atendimento “Parque das Laranjeiras”, no Jardim Guaiba, na Zona Norte da cidade.

A GCM verificou a motocicleta estacionada na entrada da recepção do PA “Laranjeiras” atrapalhando a circulação, ao pesquisar sobre o veículo, foram encontradas R$ 30 mil em dívidas, 32 autuações, restrição judicial e o último licenciamento ocorreu no ano de 2022. A GCM identificou a condutora e assim que ela ligou o veículo e ia dar a partida, foi feita a abordagem.

A mulher, de 23 anos, informou ser a proprietária, não habilitada e que o veículo não estava no nome dela. A mesma foi informada das autuações e que o veículo seria removido.

Foi elaborado o Auto de Infração de Trânsito (AIT) e as autuações correspondentes a conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado, condução de veículo por pessoa não habilitada, e infração cometida pelo proprietário que permite uma pessoa não habilitada, ou com a habilitação suspensa ou cassada conduzir seu veículo.

O veículo foi guinchado e removido para o pátio de apreensão. A condutora foi liberada.