Agência Minas Gerais | Minas Gerais já emitiu mais de 5 milhões novas carteiras de identidade nacional

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Minas Gerais ultrapassou a marca de 5 milhões de emissões da Carteira de Identidade Nacional (CIN), consolidando uma das maiores renovações documentais do país e ampliando a integração entre diferentes bases de dados. O avanço registrado pelo Governo de Minas, por meio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), representa um salto na oferta de serviços ao cidadão, que passa a acessar benefícios sociais, atendimentos públicos e comprovações civis utilizando um único número, o CPF, como registro geral, diferentemente do modelo anterior, que possuía numeração de RG variada conforme o estado.

A adoção do novo modelo também elevou o nível de segurança do sistema de identificação. O cruzamento de informações e a verificação de dados biográficos e biométricos entre instituições federais e estaduais reduzem brechas para fraudes e fortalecem a atuação das forças de segurança, especialmente na checagem criminal.

Interiorização

A delegada Carolina Bechelany, diretora do Instituto de Identificação de Minas Gerais (IIMG), órgão da Polícia Civil responsável pela emissão da CIN no estado, atribui os resultados ao processo contínuo de modernização tecnológica e ao empenho dos servidores que atuam nos Postos de Identificação e nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) em todo o estado. “Somam-se a isso as comissões volantes, como estratégia prioritária para atender comunidades rurais e regiões vulneráveis, evitando deslocamentos longos e garantindo inclusão documental”, complementa.

Com a marca atual, o IIMG projeta crescimento contínuo nas emissões ao longo do próximo ano, acompanhando a demanda e a capacidade operacional dos postos. “A estimativa é que a expansão siga reforçada pelos mutirões, pelas ações itinerantes, pela incorporação de novas tecnologias e, principalmente, pela continuidade do excelente trabalho desempenhado pelos nossos servidores”, ressalta Carolina Bechelany.

UAIs

Nas UAIs, coordenadas pela Seplag-MG, a capacidade para emissão da CIN passou de 10 mil vagas diárias, em janeiro de 2025, para 15 mil em dezembro. O tempo médio de atendimento nas unidades também registrou redução de dois a três minutos a partir de novembro, com a implantação do pré-cadastro do serviço durante o agendamento.

“A Seplag-MG atua em parceria com a PCMG para facilitar a vida do cidadão que precisa emitir seu documento. O serviço é agendado rapidamente e o atendimento nas UAIs é realizado com agilidade, qualidade e eficiência”, destaca a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten.

Evolução

O Governo de Minas vem ampliando o alcance do serviço com a abertura de novos postos, o aumento da capacidade de atendimento e melhorias no fluxo de análise documental.

A modernização do sistema de identificação foi financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com intermediação da Secretaria de Estado de Casa Civil (SCC). O investimento viabilizou a atualização da infraestrutura, a implantação de novos módulos tecnológicos e a expansão dos pontos de atendimento.