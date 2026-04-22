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Saúde incorpora transplante da membrana amniótica para tratar diabetes

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Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde incorporou o transplante da membrana amniótica no tratamento do diabetes e de alterações oculares via Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão tomada ocorreu após parecer favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

A Pasta informou, por meio de nota, que a tecnologia é indicada para transplante relacionados a feridas crônicas, pé diabético e alterações oculares. A expectativa é que beneficie mais de 860 mil pacientes por ano.

Entenda

A membrana amniótica é um tecido coletado durante o parto e utilizado na medicina regenerativa, com ação anti-inflamatória e cicatrizante que reduz as complicações no tratamento de diversas doenças.

No caso do pé diabético, por exemplo, a tecnologia possibilita uma cicatrização até duas vezes mais rápida das feridas quando comparada aos curativos padrão. Desde 2025, o SUS usa a membrana no tratamento de queimaduras.

Já em casos de alterações oculares, como pálpebras, glândulas lacrimais e cílios, o tecido auxilia na cicatrização de feridas. E, também, pode reduzir a dor, além de otimizar a recuperação da superfície ocular.

“O novo curativo biológico também contribui para a redução do risco de novas lesões e melhora a qualidade da visão, sendo uma opção eficaz, principalmente para casos mais graves ou que não respondem bem aos tratamentos convencionais, como glaucoma, queimaduras oculares, inflamações, perfurações e úlceras da córnea”, destaca o ministério da Saúde.

Fonte: Agência Brasil

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