ENTRETENIMENTO

Irã diz ter retomado controle de Ormuz sob supervisão rígida

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Irã diz ter retomado controle de Ormuz sob supervisão rígida

Por MRNews

A Irna, agência de notícias oficial da República Islâmica do Irã, informou neste sábado (18) que o controle sobre o Estreito de Ormuz foi restaurado ao seu status anterior, com supervisão reforçada pelas Forças Armadas do país.

O porta-voz do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya do Irã, tenente-coronel Ebrahim Zolfaghari, se referiu ao estreito como estratégico e citou que o local está “sob estrita gestão e controle das Forças Armadas”.

Ele observou que o Irã havia concordado anteriormente, num ato “de boa fé” e seguindo acordos prévios feitos durante as negociações, em permitir a passagem controlada de um número limitado de petroleiros e embarcações comerciais pelo estreito.

Justiça condena jovem que armou estupro coletivo contra adolescente

Rio terá lei contra abuso a mulheres no transporte coletivo

No entanto, os Estados Unidos (EUA), segundo ele, continuaram a “violar repetidamente os compromissos” acordados e a praticar “pirataria e roubo marítimo sob o chamado bloqueio”.

“Portanto, o controle do Estreito de Ormuz retornou ao seu estado anterior”, reforçou.

Ameaças

A Agência Tasnim, ligada ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (CGRI) , já havia informado que, caso o bloqueio naval dos Estados Unidos continuasse, o estreito voltaria a ser fechado, prejudicando a comercialização de 20% da produção de petróleo no mundo.

Para os iranianos, a permanência dos navios estadunidenses na região é violação do acordo de cessar-fogo. Navios dos EUA estão posicionados no Oceano Índico a uma distância do Estreito de Ormuz de onde podem interceptar eventuais ataques do Irã.

Bateu, Ganhou do Santander, Últimos dias; veja como escolher a melhor meta e turbinar seus pontos

Versão cidadã do Orçamento 2027 traduz termos técnicos para o público

Cessar-fogo

Na última quinta-feira (16), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ter costurado um acordo de cessar-fogo entre Líbano e Israel, com duração de dez dias. A trégua era uma das exigências do Irã para continuidade das negociações.

Em comunicado divulgado na sexta-feira (17), a Força Naval do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) informou que uma “nova ordem” passaria a reger o estreito, fazendo referência ao cessar-fogo.

No mesmo dia, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que a navegação pelo Estreito de Ormuz estaria completamente aberta durante o restante do cessar-fogo.

“Em conformidade com o cessar-fogo no Líbano, a passagem de todas as embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz está declarada totalmente aberta durante o período restante do cessar-fogo”, di

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Marrocos empata com Mali pela Copa Africana de Nações

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O Marrocos empatou pelo placar de 1 a 1 com Mali, na noite desta sexta-feira (26) no estádio príncipe Moulay Abdellah, em Rabat (Marrocos), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações. Os Leões do Atlas são os primeiros adversários do Brasil na Copa do Mundo […]
ENTRETENIMENTO

Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros para seu signo, Terça (22/10/2024)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje Por maisalma.com Horóscopo de hoje para Áries Horóscopo de hoje para touro Aqui está o horóscopo de hoje para os 12 signos do zodíaco: **Áries (21/03 – 19/04)** Hoje é o dia ideal para iniciar novos projetos. A energia está a seu favor, e sua confiança será notada […]
ENTRETENIMENTO

Spike Lee adia visita ao Rio, mas público prestigia “Luta de Classes”

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O aguardado encontro entre o público carioca e o diretor norte-americano Spike Lee precisará esperar um pouco mais. A RioFilme e o Festival do Rio informaram, em nota divulgada na manhã deste domingo (19), que a visita do cineasta ao Brasil foi adiada. Um imprevisto em sua partida de Nova Iorque atrasou o […]