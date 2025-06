Prefeitura alerta que vacinação em dia é garantia de férias tranquilas

Com a chegada das férias escolares e o aumento das viagens em família, a Secretaria de Saúde de João Pessoa reforça o alerta sobre a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada, das crianças, adultos e idosos. Além de ser uma medida fundamental de proteção individual, a vacinação contribui para a segurança de todos, principalmente durante os deslocamentos para outras cidades ou estados.

Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa informa que estar com o esquema vacinal completo é essencial para prevenir o surgimento e a disseminação de doenças que já foram controladas ou eliminadas no país, a exemplo do sarampo e da poliomielite. “Ainda, nesse período mais frio é onde temos muitos casos de doenças sazonais, com o aumento de casos de síndromes gripais e, portanto, é importante também estar protegidos com as doses da Influenza e Covid-19, seguindo a recomendação e indicação para cada vacina”, disse o coordenador.

Nesse período de férias, entre junho e agosto, aumenta o fluxo de pessoas em aeroportos, rodoviárias e outros espaços coletivos, elevando também o risco de exposição a vírus e bactérias. “A vacinação é uma forma simples, segura e eficaz de proteger não apenas quem recebe a vacina, mas toda a população, com destaque a proteção dos grupos mais vulneráveis e que precisam estar protegidos. É um ato de responsabilidade com a saúde de todos”, ressaltou o chefe da Imunização.

Vacinas do viajante – Quem vai se deslocar para outros estados ou para o exterior precisa estar atento as vacinas específicas, exigidas em alguns destinos. Para viagens internacionais, o viajante deve incluir o cartão de vacinação entre os documentos de viagem que é necessário dispor do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP), exigido para ingresso em alguns países.

No caso da proteção contra a febre amarela é recomendada para viagens a áreas endêmicas. A dose deve ser tomada com pelo menos 10 dias de antecedência. Para Covid-19, a vacina deve ser administrada para quem faz parte do grupo prioritários e crianças menores de 5 anos. A atualização do esquema vacinal, com doses de reforço, continua sendo fundamental.

Não há calendário internacional de vacinação única que contemple todos os viajantes. Por isso, os imunizantes são indicados por cada país e são constantemente atualizados para garantir a cobertura de doenças endêmicas, dessa forma, é necessário conferir o destino antes de sair de casa e levar os documentos exigidos por cada país ou estado de destino.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta os turistas brasileiros que garantam sua proteção, principalmente, com as vacinas contra febre amarela, poliomielite, tríplice bacteriana (contra tétano, difteria e coqueluche), Covid-19, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e hepatite A e B. O alerta vale tanto para viagens nacionais quanto internacionais.

“A orientação é procurar um serviço de saúde antes da viagem para avaliação do cartão de vacina e orientações específicas e quando necessário atualizar com as doses necessárias e recomendas para o destino do viajante”, completou o coordenador de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Nos serviços de Saúde – Durante o período de recesso escolar, além da imunização, nos serviços de saúde é possível realizar acompanhamento do crescimento, atualização de peso e altura, e receber orientações preventivas gerais, com cuidados de saúde bucal, nutrição e outras assistências necessárias para a saúde da criança. “É um momento ideal para cuidar da saúde da criança de forma integral. As equipes estão preparadas para orientar e atender toda a população”, orientou a técnica de enfermagem Maria da Paz de Oliveira Mendonça, que atua na sala de vacina da Unidade de Saúde São José.

Onde se vacinar:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

USF Integrada Cruz das Armas

– Todas as vacinas do calendário de rotina e campanhas ativas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).