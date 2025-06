União da Norte e Sítio Bom Jesus disputam o título da 4ª Divisão

Nei José Sant’Anna





A grande final da 4ª Divisão da Copa Popular de São José dos Campos promete muita emoção neste domingo (29). União da Norte e Sítio Bom Jesus entram em campo para decidir quem levanta a taça da competição, em confronto marcado para o Centro Esportivo Vale do Sol, na região sul da cidade, a partir das 10h.

As duas equipes chegam à final com campanhas idênticas: 26 pontos em 11 jogos, com 8 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O equilíbrio na pontuação reforça a expectativa de uma partida disputada e de alto nível técnico.

O Sítio Bom Jesus conta com o artilheiro da competição

O União da Norte ostenta os melhores números da competição. Tem o ataque mais positivo, com 43 gols marcados, e a defesa menos vazada, com apenas 6 gols sofridos.

Na artilharia, o destaque é Kayky Santos, do Sítio Bom Jesus, que lidera a lista com 11 gols anotados. Logo atrás aparece Nicolas Ferreira, do União da Norte, vice artilheiro com 9 gols.

A Copa Popular é promovida pela Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.



