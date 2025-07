Posted on

Foto: TV Imperial A Polícia Federal (PF) realiza operação na casa do presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, Genilson Costa (SD). Ele é candidato à reeleição. A equipe da TV Imperial está no local e apurou que há diversas viaturas e policiais também no local. Genilson já foi investigado em 2022 pela PF por tráfico interestadual […]