Real derrota Juventus para chegar às quartas do Mundial de Clubes

O Real Madrid (Espanha) encontrou seu ritmo na Copa do Mundo de Clubes para vencer a Juventus (Itália) por 1 a 0, nesta terça-feira (1), e chegar às quartas de final, com um gol no segundo tempo de Gonzalo García, em partida que marcou a estreia de Kylian Mbappé no torneio.

García, que substituiu Mbappé no time titular após o atacante francês ficar de fora da fase de grupos devido a uma gastroenterite, marcou o gol no início do segundo tempo para classificar o Real para um confronto com o vencedor da partida de mais tarde entre Borussia Dortmund (Alemanha) e Monterrey (México).

Mbappé fez sua tão esperada aparição no decorrer do segundo tempo, encantando a multidão que lotou o Hard Rock Stadium em uma demonstração do considerável apelo global do Real Madrid.

Foi a Juventus quem teve as primeiras chances de gol, mas o time italiano foi caindo gradualmente sob a pressão implacável da equipe do técnico Xabi Alonso e teve de agradecer ao goleiro Michele Di Gregorio por tê-la poupado de uma derrota mais pesada.

Depois de uma fase de grupos sem brilho, o Real, jogando no 3-4-3 preferido por Alonso, mostrou vislumbres do que pode ser capaz sob o comando de seu novo treinador.

Randal Kolo Muani, acionado em um passe incisivo de Kenan Yildiz que dividiu a defesa do Real Madrid, quase abriu o placar logo aos 7 minutos, mas seu toque por cobertura saiu por cima da baliza defendida por Thibaut Courtois.

Momentos depois, Yildiz tentou a sorte em um chute de longa distância, mas a bola foi para fora.

O Real Madrid cresceu na partida e quase aproveitou uma falha defensiva da Juventus.

Jude Bellingham, em um chute forte e angulado, foi bloqueado por Di Gregorio, cujas reações rápidas mantiveram o empate da equipe italiana.

Di Gregorio entrou em ação novamente pouco antes do intervalo, fazendo uma defesa impressionante em um chute de longa distância de Federico Valverde.

A Juventus, pressionada no final do primeiro tempo, deve ter ficado satisfeita por chegar ao intervalo com o placar ainda sem gols.

No início do segundo tempo, Di Gregorio salvou duas vezes em finalizações de Bellingham e Dean Huijsen, mas o goleiro não conseguiu evitar que García cabeceasse para o gol após cruzamento certeiro de Trent Alexander Arnold aos 9 minutos. Foi o terceiro gol do jovem atacante das divisões de base do Real Madrid no torneio.

O goleiro italiano ainda manteve alguma esperança para a Juventus, com sua reação salvadora impedindo que Valverde marcasse com um chute de bicicleta.

“Mbappé, Mbappé!”, gritou a torcida quando o atacante francês, depois de se aquecer, correu em direção ao banco para se preparar para substituir García no meio do segundo tempo.

O jogador de 26 anos apareceu frequentemente bem colocado, mas não foi devidamente servido por seus companheiros de equipe e sua estreia no torneio de 32 equipes acabou parecendo um treino de luxo.

