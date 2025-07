Empregos formais crescem em São José: 643 novas vagas em maio

José Roberto Amaral





Inovação e Desenvolvimento Econômico

São José dos Campos encerrou o mês de maio com um saldo positivo de 643 vagas de emprego com carteira assinada, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão do Governo Federal.

Com esse resultado, o município acumula 7.953 novos postos de trabalho formais nos últimos 12 meses, entre junho de 2024 e maio de 2025. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, o saldo já soma 4.711 vagas com carteira assinada.

O saldo é calculado com base na diferença entre admissões e demissões no período, considerando apenas empregos formais.

Setores

Todos os setores da economia local registraram desempenho positivo em maio. O destaque ficou com o setor de serviços, que liderou a geração de empregos com 474 novas vagas.

Em seguida aparecem a Construção com 76 vagas, a Indústria, com saldo de 56 postos de trabalho e a Agropecuária, com 4 vagas de saldo.

Capacitação profissional

Para ampliar as chances de inserção no mercado, a Prefeitura investe fortemente em cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do programa Qualifica São José.

No ano passado foram oferecidas 35 mil vagas, com mais de 60 mil inscrições de interessados.

A ampliação dos cursos e vagas está prevista no Plano de Gestão 2025-2028. As formações são oferecidas tanto presencialmente quanto a distância, sempre de forma gratuita.



