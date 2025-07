Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 01/07/2025

Santa Catarina tem mais de 8,2 mil vagas de emprego abertas por meio do Sine em todas as regiões do estado.

Do total, 369 são exclusivas para pessoas com deficiência.

As vagas contemplam diversas áreas e níveis de escolaridade.

Além do atendimento presencial nas mais de 140 unidades do Sine no estado, também é possível concorrer às vagas por meio da plataforma Emprega Brasil.

————————————————————

O Programa Penso, Logo Destino, do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, articulou o recolhimento e a correta destinação de mais de 83 mil pneus inservíveis no primeiro semestre de 2025.

O número recorde é resultado da adesão de 115 municípios de todo o estado às ações do programa.

De acordo com o coordenador estadual do programa, Cícero Brasil, a iniciativa é pioneira no país e busca garantir o destino ambientalmente adequado dos pneus, além de contribuir com a saúde pública, reduzindo possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

Uma nova rodada de inscrições dos municípios interessados em participar da campanha no segundo semestre de 2025 será aberta a partir de 4 de agosto.

————————————————————

A partir desta terça-feira, 1º de julho, Santa Catarina inicia a aplicação da vacina meningocócica ACWY como dose de reforço para crianças de 12 meses de idade.

A medida visa ampliar a proteção de crianças contra formas graves da doença meningocócica.

A ação busca contribuir para a redução de casos e internações por infecções causadas por diferentes sorogrupos da bactéria do meningococo dos tipos A, C, W e Y.

A alteração faz parte das estratégias de enfrentamento das meningites no Brasil

————————————————————

Mais informações estão no portal estado.sc.gov.br/noticias