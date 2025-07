Brasil fecha primeira fase da AmeriCupW com 100% de aproveitamento

A seleção brasileira feminina de basquete fechou a primeira fase da AmeriCupW (Copa América feminina da modalidade) com 100% de aproveitamento após derrotar El Salvador por 106 a 49 nesta quarta-feira (2) em Santiago (Chile).

A equipe do Brasil volta a entrar em ação na próxima sexta-feira (4), em horário e rival a definir, já pelas quartas de final da competição. A seleção que faturar o título da AmeriCupW garante presença na Copa do Mundo de 2026, na Alemanha. Já as equipes que terminarem do segundo ao sexto lugar seguirão para a disputa do Pré-Mundial.

No confronto desta quarta-feira, a seleção brasileira teve como destaques a ala Damiris, cestinha do confronto com 21 pontos, a pivô Kamilla, que contribuiu com 14 pontos e 10 rebotes, e a armadora Bella, com 16 pontos e três assistências.

“Não é sobre contra quem jogamos e sim como nós jogamos. Todas as atletas fizeram pontos. O time inteiro jogou. Passamos a bola. Tivemos rebotes. E nos preparamos para a próxima fase”, declarou a técnica da seleção brasileira, a norte-americana Pokey Chatman.