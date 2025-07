Festa da Bondade leva diversas atrações ao Parque da Cidade

Paula Pessoa





O mês de julho começou animado em São José dos Campos. Entre os dias 3 e 6, a cidade recebe a Festa da Bondade, no Pavilhão Gaivotas do Parque da Cidade, em Santana.

Dez entidades assistenciais participam do evento com gastronomia diversa, atrações musicais e brinquedos para a criançada.

Com entrada gratuita, a tradicional festa, que acontece há cerca de 25 anos na cidade, promove a solidariedade e valoriza a cultura e a gastronomia regional.

A Festa acontece das 11h às 22h de quinta a sábado, e no domingo, das 11h às 21h.

Programação

A partir desta quinta-feira (3) até domingo (6), o público que passar pelo Parque da Cidade poderá apreciar uma boa comida, com opções variadas como: bolinho caipira, cachorro-quente tradicional e prensado, caldinhos, pão com linguiça, carne louca, pão com pernil, pastéis, salgados, milho e derivados, além de bolos e doces diversos.

As entidades assistenciais que vão participar do evento foram escolhidas por meio de sorteio e são cadastradas na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão e ao Fundo Social de Solidariedade. Toda a arrecadação será 100% de cada entidade.

Entre as entidades estão: APPD – Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência; Associação Filantrópica Nova Esperança, Comunidade Lar Cristão; Associação Fênix; Comunidade Terapêutica Boas Novas; Centro Dandara; COAL – Casa de Oração Amor e Luz; ASIN – Associação Síndrome de Down; Instituto Marilu Godoi e ONG Virei Vira Lata.



Festa da Bondade já é tradição, no ano passado o evento aconteceu no Centro | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Artes e diversão

Além das comidas típicas de festas juninas e julinas, o evento ainda terá 30 artesãos da cidade, selecionados pelo Departamento de Turismo da Prefeitura e mais 50 artesãos da região.

As famílias poderão levar as crianças para aproveitar alguns brinquedos infláveis de forma gratuita em todos os dias de festa. Haverá opções de brincadeiras diversas para todo o público.

A animação será por conta das atrações musicais, com destaque para o grupo Pelados em Sanja (Tributo aos Mamonas Assassinas) que se apresenta na quinta, 3 de julho, às 20h. Para quem gosta de rock, no sábado (5) a banda All Star 40 vai tocar a partir das 20h30.

Confira a programação:

Quinta-feira (3):

20h – Pelados em Sanja (Tributo aos Mamonas Assassinas)

Sexta-feira (4):

19h – Kanaviá (Forró)

20h30 – Black Dog (Rock)

Sábado (5):

13h – Sandy Mel (Infantil)

14h30 – Mona Reis (Sertanejo)

17h – Shadow of Rose (Tributo Guns N’ Roses)

19h – Os Karecas (Percussão)

20h30 – All Star 40 (Rock)

Domingo (6):

13h30 – Banda Haras (Sertanejo)

17h – Pelados Rock (Rock)

19h30 – Black Jack (Rock)

Serviço: Festa da Bondade 2025

Datas: dias 3, 4,5 e 6 de julho

Horários: quinta, sexta e sábado das 11h às 22h; domingo das 11h às 21h

Local: Pavilhão Gaivotas, Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade), que fica na Avenida Olivo Gomes, 100 – Santana

Entrada gratuita



