Copa Joseense está com inscrições abertas para menores

Estão abertas as inscrições para a tradicional Copa Joseense de Futebol para menores, o principal torneio da cidade voltado para crianças e adolescentes. Promovida há mais de duas décadas pela Prefeitura de São José dos Campos, a competição está com as inscrições abertas até o dia 20 de julho.

As equipes interessadas podem se inscrever gratuitamente nas categorias sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, por meio do seguinte link: Formulário de Inscrição.

O congresso técnico será realizado no dia 23 de julho, quarta-feira, às 19h, no auditório do Centro da Juventude. A Copa acontecerá entre os dias 18 de agosto e 14 de dezembro.

A organização do torneio é de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, por meio da Divisão de Torneios e Competições.



