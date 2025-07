Etapa de Atletismo reúne mais de 2 mil atletas no Parque Anauá

Na noite desta terça-feira, 1°, foi realizada a abertura oficial da Etapa de Atletismo dos 52° JERs (Jogos Escolares de Roraima). O evento ocorreu na Pista de Atletismo do Complexo Poliesportivo Rivaldo Neves, no Parque Anauá.

Esta etapa já tem caráter de final, ou seja, já vai selecionar os vencedores em cada prova, seja de campo ou de pista. Mais de 2 mil alunos-atletas do interior e da capital disputam esta fase.

O governador Antonio Denarium participou da cerimônia de abertura. Ele que acendeu a pira olímpica e declarou oficialmente aberta à competição. Denarium destacou que o Governo vai garantir a participação dos campeões nas etapas nacionais.

“Hoje estamos dando a largada oficial na modalidade atletismo, com a participação de 2.188 alunos de 139 escolas estaduais da capital, do interior e das comunidades indígenas. Os alunos campeões irão participar da etapa nacional, custeados com recursos do Governo do Estado. No ano passado, em várias modalidades, Roraima se sagrou campeão, os atletas conquistaram várias medalhas”, disse.

Nos últimos seis anos, o Governo de Roraima investiu na ordem de R$ 4 milhões com a aquisição de mais de mil passagens aéreas garantindo a participação de nossos atletas em competições nacionais como Jogos da Juventude e Jogos Escolares Brasileiros. A iniciativa fomenta o desporto escolar roraimense.

ATLETISMO

As provas de Atletismo iniciaram na tarde desta terça-feira, 1° e seguem até domingo, 6. Os alunos-atletas disputam diversas provas entre elas, arremesso de peso, salto em distância, marcha atlética, lançamento de dardo e provas de corridas de 150m, 800m, 400m, revezamentos, entre outras.

A professora Neilane Raposo, da Escola Estadual Indígena José Marcolino, comunidade indígena Contão, de Pacaraima, trouxe uma delegação de mais de 20 atletas e disse que está feliz em participar do evento. “Nós trouxemos 23 atletas. Estamos felizes por estar participando. Somos uma porta de oportunidade para todos esses alunos”, disse.

A estudante Maria Antonia Brito Farias, da Escola Municipal Maciel Ribeiro Vicente da Silva, de Bonfim, compete pela segunda vez nos Jogos Escolares. Ela vai disputar várias provas como salto em distância, 150m e revezamento e disse que vai se empenhar na disputa.

“Eu já competi em algumas provas, dei meu máximo no salto em distância, amanhã é a prova dos 150m, e revezamento também. Treinamos muito com o professor. Devo muito a ele. Eu acho muito bom vir aos Jogos Escolares, agradeço ao Governo de Roraima por proporcionar essa oportunidade para muitos atletas”, finalizou.

O secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, que também esteve na abertura, destacou os investimentos do Governo com o desporto escolar e as novidades na forma de disputa deste ano dos Jogos.

“Todos os municípios tiveram a oportunidade de ter sua abertura, e muitos atletas conseguiram participar em cada município do interior. Também vamos disponibilizar as passagens aéreas para os campeões que participaram da nacional. É um investimento superior a um milhão e meio de reais. Sem contar também toda a estrutura disponibilizada como alimentação, logística, transporte. Ou seja, é um megaevento, onde temos mais de 10 mil atletas participando esse ano”, destacou.

Competições seguem no fim de semana

No fim de semana, seguem as provas de atletismo no Parque Anauá e também vai começar a disputa na piscina olímpica do Totozão. As provas de natação iniciam na sexta-feira, 4, a partir das 18h. No sábado e domingo, as provas começam às 8h.

Também no fim de semana haverá o circuito de lutas. No sábado, 5, a partir das 9h30 tem competição de judô e taekwondo no Ginásio Hélio Campos. No domingo, 6, no mesmo local e horário, acontecem as lutas de karatê e wrestling.

E, na próxima terça-feira, 8, começa a grande etapa final, com a cerimônia de abertura agendada para às 19h no Ginásio Hélio Campos. Nesta etapa, acontecem disputas nas modalidades de futsal, futebol, voleibol, handebol, basquetebol, badminton, tiro com arco, xadrez, tênis de mesa e ginástica rítmica com a participação de atletas da capital, interior e de comunidades indígenas.

Os Jogos Escolares de Roraima são realizados pelo Governo de Roraima por meio da Secretaria de Educação e Desporto, sob organização do IDR (Instituto do Desporto de Roraima). Os vencedores em cada modalidade garantem a vaga para as competições nacionais: Jogos da Juventude que será em Brasília (DF) no mês de setembro, e os Jogos Escolares Brasileiros, em novembro em Minas Gerais (MG).

