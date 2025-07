Edição de julho do “Quarta com o Prefeito” atende mais de 600 pessoas – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

Na quarta-feira (2), a sexta edição de 2025 do programa “Quarta com o Prefeito”, atendeu mais de 600 pessoas no Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV), que aconteceu entre 9h e 16h. Além de munícipes que chegam com suas demandas, alguns comparecem para agradecer o chefe do Executivo sorocabano e sua equipe.

Esses eventos mensais vêm atraindo, cada vez mais, organizações e pessoas de outras cidades, como é o caso de Rodrigo Moreira de Assis e equipe, da cidade de Pedreira. “Viemos com o objetivo de encontrar o prefeito Rodrigo Manga e estreitar laços entre as duas cidades. Em relação ao futuro, estamos ansiosos para fazer uma parceria com os projetos de Sorocaba”, diz.

Em paralelo às conversas com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sirlange Maganhato, os munícipes também acessaram as mesas de todas as secretarias e autarquias da cidade, buscando orientações e informações, tirando dúvidas, levando demandas e até sugestões para a Administração Pública.

Assim como nas edições anteriores, os servidores da Secretaria da Educação (Sedu), estavam entre os mais procurados pelos munícipes. Foi o caso de Jonas Rodrigues Pereira, que trabalha no Senac e trouxe um interessante projeto. “Viemos trazer uma proposta de capacitação para os professores da rede municipal de ensino, para aprender a lidar com alunos autistas utilizando a metodologia ABA (Análise do Comportamento Aplicada), uma abordagem da psicologia aplicada nos conceitos educacionais”, explica o munícipe.

A iniciativa de realizar mensalmente o “Quarta com o Prefeito” é da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Governo (Segov), contando com o apoio da Ouvidoria Geral do Município. O objetivo é aproximar, cada vez mais, o Poder Público do cidadão sorocabano, garantindo o acesso aos serviços municipais e providenciando soluções para as necessidades da população e das comunidades.

Os moradores, ainda, tiveram à disposição os serviços dos postos móveis do Procon Sorocaba e da unidade local do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A próxima edição da “Quarta com o Prefeito” será no dia 6 de agosto, com divulgação prévia no site da Prefeitura de Sorocaba (https://www.sorocaba.sp.gov.br/) e nos demais canais oficias do município.