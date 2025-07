Exposição “Vitrine – A Sorocabana de 32” já pode ser conferida no Pátio Cianê Shopping – Agência de Notícias

Para celebrar o 93º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932 (9 de julho), teve início, nesta terça-feira (1º de julho), a exposição “Vitrine – A Sorocabana de 32”, com objetos do colecionador Beda Moteiro, no Pátio Cianê Shopping. A mostra gratuita está disponível para visitação no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 31 de julho.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do shopping, a exposição tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas.

Nascido em Votorantim, mas criado em Sorocaba, Beda Moteiro demonstrou interesse pela história do Brasil desde pequeno, lendo livros que sua mãe tinha. Em especial, se conectou com a história da Revolução Paulista de 1932. Ultrapassando a barreira do conhecimento da história, Beda também começou a adquirir peças alusivas a esse episódio, seja de amigos, doações e compras por sites de venda.

Com tantos objetos, alguns até raros, entre documentos, numismática, projéteis deflagrados e tralhas encontradas em trincheiras, Beda Motero percebeu que poderia expor todos eles, dando a oportunidade única para que outras pessoas pudessem ver e conhecer um pouco mais desse marco histórico do Brasil. A exposição conta com diversas peças, como facão, canivete com a face de Getúlio Vargas, placas de carros comemorativas, recortes de jornais com matérias da época, cédula comemorativa, entre outras.

A exposição “Vitrine – A Sorocaba de 32” pode ser conferida de segunda a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos, das 12h às 20h, até o dia 31 de julho. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.