João Fonseca crava outra vitória em Wimbledon e avança à 3ª rodada

Entre tantas façanhas realizadas neste ano, o jovem tenista carioca João Fonseca, de 18 anos, conseguiu outras proezas nesta quarta-feira (2) ao vencer a segunda partida seguida na chave de simples do Torneio de Wimbledon, em Londres (Inglaterra). Com o triunfo sobre o norte-americano Jenson Brooksby (3 sets a 1), Fonseca se tornou o mais jovem a garantir presença na terceira rodada da disputa masculina de simples nos últimos 14 anos. Ele está prestes a completar 19 anos, mas tem exatos 18 anos e 326 dias. Até esta quarta-feira (2), o mais jovem havia sido o australiano Bernard Tomic, que alcançou as quartas de final de Wimbledon com 18 anos e 255 dias.

Além disso, o tenista carioca encerrou um jejum de quase 15 anos sem brasileiros do gênero masculino na terceira rodada do Gram Slam londrino – o último foi o paulista Thomaz Bellucci.

O dia em Wimbledon começou com chuva, que acabou atrasando em quase duas horas o início das partidas no All England Club. A longa espera em nada afetou o desempenho do brasileiro, número 54 do mundo, que começou garantindo a primeira parcial por 6/4 contra Brooksby (51º no ranking). No set seguinte, Fonseca oscilou e deu espaço para o norte-americano se recuperar e ganhar por 7/5, empatando o jogo.

A igualdade no placar não afetou o brasileiro, que sobrou em quadra no terceiro set. De cara quebrou o serviço do adversário logo no primeiro game e dominou até fechar em 6/2. O quarto set foi o mais acirrado: Fonseca conseguiu uma quebra no quinto game, mas o norte-americano não se abateu e chegou a empatar em 4 a 4. No entanto, Fonseca obteve outra quebra no game seguinte e depois levou a melhor na parcial por 6/4, selando a vitória e a classificação por 3 a 1, após 3h13min.

“Jogo difícil, é um jogador muito esperto, ele joga muito bem na grama, fez uma final, já tinha o que esperar. Sabia que seria muito difícil. Muito feliz com a forma com que encarei a partida de hoje, cometendo poucos erros, sendo agressivo nos pontos importantes, tendo margem, muito feliz com a forma como encarei mentalmente. Focado em todos os pontos mesmo ali onde ele conseguiu jogar melhor no segundo set. Comecei muito bem no terceiro, então foi muito bom ter essa mentalidade”, analisou o brasileiro durante coletiva de imprensa após a partida.

João Fonseca volta à quadra na próxima sexta (4) contra o chileno Nicolás Jarry (143º no ranking), que nesta quarta (2) atropelou o jovem norte-americano Learner Tien (62º), por 3 sets a 0 (6/2, 6/2 e 6/3). O horário da partida ainda será definido pelos organizadores de Wimbledon.

Bia Haddad dá adeus à chave de simples

Contrariando as expectativas, a paulista Beatriz Haddad Maia, número 20 no ranking feminino, parou na segunda rodada de simples ao ser superada pela húngara Dalma Galfi (110ª), por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9-7) e 6/1.

Bia volta à quadra nesta quinta (3), a partir das 14h (horário de Brasília) para estreia na disputa de duplas femininas, competindo ao lado da alemã Laura Siegemund. Campeãs no piso de grama do WTA 250 de Nottighan (Inglaterra) no último dia 22, elas terão pela frente na primeira rodada as norte-americanas Hailey Baptiste e Caty McNally.

Antes do jogo de Bia, haverá a estreia da dupla da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos. Campeãs do WTA 500 de Estrasburgo (França) em maio, Stefani e Babos entrarão em quadra a partir das 8h10 contra a parceria da romena Jaqueline Cristian com a belga Magali Kempen.

Duplas masculinas avançam

Hoje teve estreia de duas das cinco duplas que contam com tenistas brasileiros. Após um embate de 3h05min, a parceria do mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos venceu de virada a dupla do compatriota Orlando Luz com o croata Ivan Dodig, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5-7), 7/6 (7-5) e 6/4. Na segunda rodada, Marcelo e Rafael enfrentarão os vencedores do duelo desta quinta (3), entre os britânicos Lui Maxted e Connor Thomson e a dupla cabeça de chave 8, formada pelo croata Nikola Mektic e o neozelandês Michael Venus.

Única dupla 100% brasileira, Marcelo Melo e Rafael Matos avançam à segunda rodada após superarem na estreia a parceria do compatriota Orlando Luz com o croata Ivan Dodig, por 2 sets a 1 – Divulgação/ZDL Sports

Quem também comemorou muito a estreia vitoriosa na grama londrina foi carioca Fernando Rombolli em parceria com o australiano John-Patrick Smith. Eles superaram os norte-americanos Mackenzie McDonald e Alex Michelsen por 2 sets a 0 (6/4 e 7/5). O triunfo foi o primeiro de Rombolli em Wimbledon. Na segunda rodada, Rombolli poderá enfrentar a dupla do compatriota Marcelo Demoliner com o argentino Guido Andreozzi, que estreia nesta quinta (3), a partir das 8h10, contra os norte-americanos Cristian Harrison e Evan King (cabeças de chave número 9).