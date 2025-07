Batayporã ganha novas obras de pavimentação, drenagem e infraestrutura urbana – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Para melhorar a infraestrutura urbana de Batayporã, o Governo do Estado vai promover a pavimentação e drenagem do bairro Ivo Pereira de Souza, além de fazer o acesso ao cemitério da cidade e construir uma bacia de amortecimento (tubulação de água). Foram os projetos definidos na reunião desta quarta-feira (2).

O governador Eduardo Riedel recebeu a comitiva de Batayporã, em mais uma reunião do programa MS Ativo. “O grupo trouxe uma visão clara de Batayporã para os próximos anos, o que a cidade precisa daqui para frente. O foco é melhorar a qualidade de vida da população. O que estiver ao nosso alcance vamos apoiar”.

O prefeito Germino Roz trouxe uma série de projetos de infraestrutura e foi definido as obras que serão colocadas como prioridades. “Ficamos orgulhosos por fazer parte de um Estado que cresce, mas não cresce sozinho, pois se desenvolve junto com os municípios. O Governo fez compromissos com Batayporã que foram cumpridos e agora apresentamos os novos projetos”.

O acesso ao cemitério e pavimentação do bairro Ivo Pereira de Souza vamos beneficiar as comunidades locais, com melhor qualidade de vida e mobilidade urbana.

Também participaram da reunião os deputados estaduais Mara Caseiro, Roberto Hashioka, Pedro Caravina, Rinaldo Modesto, Paulo Corrêa, Júnior Mochi, Renato Câmara, Zé Teixeira e Pedro Pedrossian Neto, além do vice-governador Barbosinha e dos secretários estaduais Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm

