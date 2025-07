AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.17/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Pelo segundo ano consecutivo o Ginásio Nadir Morelli, no campus da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) em São José, foi palco neste sábado, 21, do Festival Paralímpico, marcando também o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Promovido pela FCEE em parceria com a Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, o evento reuniu […]